Dün geceyi acilde geçirdik...

HANDE ATAİZİ Sen yirmi yaşındayken ,ben planda mıydım acaba.Yıllar geçip bu fotoğrafa baktığın zaman,senin yaşının iki misli çocuklarının olması nasıl bi histir kim bilir..Biz anneciyizdir..Bana hep yaz der ,o zaman duygularını daha iyi ifade ediyorsun.Bu iyi mi kötü mü bilemedim.Galiba nasıl olursa olsun bi şekilde sevdiklerimize andayken ne hissettiğimizi söyleyebilmeyiz.içimiz de ne varsa ,iyi kötü ama yazarak ama sarılarak ,doğru yanlış demeden.Ben kendimi doğru ifade etmeyi yıllar sonra başaranlardanım.Herkes uyuduktan sonra gizlice annesinin odasına gidip ,saçlarını seven o küçük kız çocuğu da büyüdü artık.Canım annem seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum.Sen daima benim yaşama sebebim oldun.Hep en zor zamanlarım da her şey üstüme gelirken ,dünya üstüme çökmüşken hep senin varlığınla ayakta kaldım. Bağımız o kadar güçlü ki sonsuza dek bi yolunu buluruz gibime geliyor.Senin ve tüm annelerin Anneler günü kutlu olsun..