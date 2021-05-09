Bugün Anneler Günü... Ünlü isimler Anneler Günü'nün sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Kimi kaybettiği annesini andı , kimi eski albümlerden siyah-beyaz fotoğraflarını paylaştı. İşte ünlülerden Anneler Günü mesajları...
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1
İCLAL AYDIN
Bu fotoğraf 2015 yazından... Annemin hastalığının ve unutuşunun hız kazandığı günlerden. Şimdi bu fotoğrafa baktığımda aslında hala çok sağlıklı ve neşeliymiş diye düşünüyorum. Fakat biz hep çok çöktü, çok yıprandı diye üzülüyorduk. Şimdi bu görünenin yarısı kadar.. Dün geceyi acilde geçirdik... Hastalığının yatağa bağlı kısmında şimdi annem. Unutmanın içgüdüsel, temel hayati eylemlerde de başladığı dönemde. Eve en yakın devlet hastanesinin acil servisindeki genç doktorlar kan ter içinde bir hastadan diğerine koşturuyordu. Annem yapılan ilk müdehaleden sonra uykuya dalmışken, elim ellerinde onları izledim uzun bir süre. Bu işi seçmek, zor bir eğitimden geçip, pek çok şeyden vaz geçerek bu yolda emek verirken kıymetinin bilinmemesi, şiddete maruz kalmak... Zor iş çok zor iş sağlık çalışanı olmak. Kendi kendime dua ettim hepsine. Umarım kabul olmuştur şükranla dolu dualarım.Annem bir süre sonra gözünü açıp beni görünce gülümsedi.“Yavrum” dedi. Konuşmuyor aslında artık. Konuşamıyor. Ama o kadar aydınlık gülümsedi ve o kadar anlaşılır bir şekilde çıktı ki ağzında o kelime sanırım o anda benden çok tedavisini yürüten genç Dr.Efe sevindi buna. O çılgın kaosun içindeki o tertemiz idealizm, bütün o doktor, hemşire ekininin o nefes almadan koşturmalarına, çabalarına kalbim minnetle sızladı bir kez daha🙏🏻 İstanbul’da telefonun bir ucunda endişeyle bekleyen kardeşim Hilal’e“Tamam, eve geçiyoruz. İyi şimdi” derken kızım Lal anneannesinin saçlarını okşuyordu.Apartmanın asansörüne tekerlekli sandalye sığmadığı için kucağımıza aldık.Beni doğuranı, benim doğurduğumla taşırken asansörde yeni bir gün başladı. 9 Mayıs Pazar, anneler günü.Annemi yatağına yatırdık. Kızım Lal “anneler günün kutlu olsun annem” dedi gözleri dolu dolu...“Senin de kutlu olsun kızım” dedim. “Belki de en unutulmaz anneler günü budur bizim için 💙” Annem şu anda gayet iyi. Herkese, her dileğe peşinen ve desteğini esirgemeyen komşularımıza, acil servis çalışanların çok teşekkür ederiz.Kalbinde annelik hissiyle yaşayan herkesin anneler günü kutlu olsun.
2
DERYA ŞENSOY
Canımın içi annemin, ve tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun!
3
HANDE ATAİZİ
Sen yirmi yaşındayken ,ben planda mıydım acaba.Yıllar geçip bu fotoğrafa baktığın zaman,senin yaşının iki misli çocuklarının olması nasıl bi histir kim bilir..Biz anneciyizdir..Bana hep yaz der ,o zaman duygularını daha iyi ifade ediyorsun.Bu iyi mi kötü mü bilemedim.Galiba nasıl olursa olsun bi şekilde sevdiklerimize andayken ne hissettiğimizi söyleyebilmeyiz.içimiz de ne varsa ,iyi kötü ama yazarak ama sarılarak ,doğru yanlış demeden.Ben kendimi doğru ifade etmeyi yıllar sonra başaranlardanım.Herkes uyuduktan sonra gizlice annesinin odasına gidip ,saçlarını seven o küçük kız çocuğu da büyüdü artık.Canım annem seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum.Sen daima benim yaşama sebebim oldun.Hep en zor zamanlarım da her şey üstüme gelirken ,dünya üstüme çökmüşken hep senin varlığınla ayakta kaldım. Bağımız o kadar güçlü ki sonsuza dek bi yolunu buluruz gibime geliyor.Senin ve tüm annelerin Anneler günü kutlu olsun..
4
CANAN ERGÜDER
Başta bana anne olmayı öğreten, ihtiyaç duyduğum her anda yanımda olan bu muhteşem kadınların ve herhangi bir canlıya annelik duygusu beslemiş tüm kadınların anneler gününü kutlarım.
5
CELİL NALÇAKAN
Başta canımız annemiz olmak üzere, tüm annelerin gününü kutlar, kıymetli ellerinden öperim. Anneciği bu dünyadan göçmüş olanların hüznünü de düşünerek, kutlama konusunu abartmamanızı tavsiye ederim.
6
ÇAĞLA KUBAT
Bir sürü genci yetiştirirken, kendini sürekli geliştiren , hep üreten, çalışan , gezen, yaşam enerjisini hiç kaybetmeyen , tüm bunları yaparken sevdiklerini hiç ihmal etmeyen canım annem🥰ne güzel bir örneksin bana ve Selin’e 🙏Anneler günün kutlu olsun💐
7
NİLÜFER
Bu Özlem hiç bitmez❤️anneler günümüz kutlu olsun
8
KENAN DOĞULU
Varlığıyla hayatımıza renk veren, gülüşüyle dünyamızı değiştiren; sevgisi, desteği ve sonsuz inancıyla her zaman arkamızda duran canım annem, anneler günün kutlu ve mutlu olsun! İyi ki varsın, seni çok seviyorum
9
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU
Annemmm ♥️canımmmm ♥️anneler günün kutlu olsun ♥️Çocuklara emek verip geleceğe sevgi eken herkesin #annelergünü kutlu olsun ♥️
10
İZZET YILDIZHAN
Ana olmayınca sığınacak bir yer kalmıyor Nur içinde yat anam bütün annelerin anneler gününü kutluyorum
11
MERVE BOLUĞUR
Dünyalar güzeli annemin anneler gününü kutlarım ve tabii diğer annelerinde
12
MELTEM YILMAZKAYA
Bir kız çocuğuyla hayatta tek başına mücadele etmek zorunda kaldığın yaştayım annem... imkan olsa herkese anlatsam , nasıl bir mücadeleyle hayata tutunduğunu... kimine kavun kimine kelek hayatın , çok şanslılarından olmasan da sana söz veriyorum ki senin şansın son nefesime kadar ben olacağım! Seni çok seviyorum canım ANACIM!
13
MERVE ÖZBEY
Doğurmuş, doğurmamış, kendi, vicdanı ve ruhu anne olan tüm kocaman yürekli kadınlarınAnneler Günü Kutlu Olsun.