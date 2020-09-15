Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? İşte dizilere ilham olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kitapları
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizisiyle birlikte Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hayatı bir kez daha gündeme geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medyada da çok konuşulan Kırmızı Oda dizisi ‘Hem yaşıyor, hem yazıyor hem de seyrederken gözyaşlarımı tutamıyorum. Dizinin diğerlerinden farklı olduğunu çabuk fark ettiniz.’ Yorumunda bulundu. Peki, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? İşte dizilere ilham olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kitapları...
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Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara’da doğdu.. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra, 1966’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT’ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı. 1972’de Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT’den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1977’de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu. Yıllar süren birikimlerini toplumla paylaşmak amacıyla bu kitabı hazırladı.
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DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI
– Madalyonun İçi
– Hayata Dön
– Kral Kaybederse
– Camdaki Kız
– Günahın Üç Rengi
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Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizilere ilham olan kitapları
2011 yılında ilk baskısı çıkan “Hayata Dön” dizisi 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. ‘Camdaki Kız' kitabı ise 2019 yılında “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisine ilham oldu.
Son olarak Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan “Masumlar Apartmanı” ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.