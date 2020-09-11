Doya Doya Moda’da kim elendi, kolyeyi kim aldı? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim

Doya Doya Moda haftanın son bölümüyle ekranlardaydı. Birbirinden iddialı Doya Doya Moda yarışmacıları "Kayınvalide Evinde Tanışma Yemeği" konseptine uygun alışverişlerini yapmak ve en şık olabilmek için 2 saat ter döktü. Yarışmacıların günlük bütçesi ise 500 TL olarak belirlendi. Verilen konsept ve bütçe doğrultusunda yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları her hafta olduğu gibi bu hafta da 10 puan üzerinden değerlendirildi. Gün sonunda haftalık puanlar doğrultusunda Doya Doya Moda’dan elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu.