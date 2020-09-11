Doya Doya Moda’da kim elendi, kolyeyi kim aldı? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim
Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Hafta içi boyunca farklı konseptlerle jüri üyelerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları, haftanın finalinde ‘kayınvalideyle tanışma yemeği ’şıklığıyla yarıştı. En az puanı alan isim Doya Doya Moda'daki macerasını tamamlayarak elendi. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda'da kolyeyi alan isim kim oldu?
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Doya Doya Moda haftanın son bölümüyle ekranlardaydı. Birbirinden iddialı Doya Doya Moda yarışmacıları "Kayınvalide Evinde Tanışma Yemeği" konseptine uygun alışverişlerini yapmak ve en şık olabilmek için 2 saat ter döktü. Yarışmacıların günlük bütçesi ise 500 TL olarak belirlendi. Verilen konsept ve bütçe doğrultusunda yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları her hafta olduğu gibi bu hafta da 10 puan üzerinden değerlendirildi. Gün sonunda haftalık puanlar doğrultusunda Doya Doya Moda’dan elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu.