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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 16:46 | 

Doya Doya Moda’da kim elendi, kolyeyi kim aldı? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim

Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Hafta içi boyunca farklı konseptlerle jüri üyelerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları, haftanın finalinde ‘kayınvalideyle tanışma yemeği ’şıklığıyla yarıştı. En az puanı alan isim Doya Doya Moda'daki macerasını tamamlayarak elendi. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda'da kolyeyi alan isim kim oldu?

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Doya Doya Moda haftanın son bölümüyle ekranlardaydı. Birbirinden iddialı Doya Doya Moda yarışmacıları "Kayınvalide Evinde Tanışma Yemeği" konseptine uygun alışverişlerini yapmak ve en şık olabilmek için 2 saat ter döktü. Yarışmacıların günlük bütçesi ise 500 TL olarak belirlendi. Verilen konsept ve bütçe doğrultusunda yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları her hafta olduğu gibi bu hafta da 10 puan üzerinden değerlendirildi. Gün sonunda haftalık puanlar doğrultusunda Doya Doya Moda’dan elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu.

211 EYLÜL PUAN DURUMU
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11 EYLÜL PUAN DURUMU

Sabiha: 30Birben: 22Özde: 26Rümeysa:29Rabia: 27Nur: 21Neslihan: 11

3DOYA DOYA MODADA HAFTANIN BİRİNCİSİ
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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda’nın 9’uncu haftasının sonunda kolyeyi kazanan yarışmacı 97 puanla Sabiha oldu. İkinci kez kolye alan Sabiha, kendisini hırslandıran yarışmacılara teşekkür etti.

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Kolyeyi son anda kaçıran Özde, Sabiha'nın alacağı son kolye olduğunu, Doya Doya Moda evine üçüncü kez yıldırım olarak düşeceğini söyledi.

5DOYA DOYA MODADAN KİM ELENDİ
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DOYA DOYA MODA'DAN KİM ELENDİ?

Eleme potasına kalan isimler Birben, Neslihan ve Rabia oldu. Eleme potasından kurtulan ilk isim Rabia oldu. Doya Doya Moda’dan Neslihan elendi.

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