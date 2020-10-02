Doya Doya Moda’da kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim ve kolyeyi alan isim

Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Haftanın beş günü birbirinden farklı konseptlerle yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın finalinde ise "sonbahar kreasyonunda moda dergisi kapak kızı" şıklığını yakalamaya çalıştı. 2 Ekim tarihli puanlamanın ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi? En yüksek puanı alıp kolyeyi kazanan isim kim oldu?