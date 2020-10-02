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Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 17:46 | 

Doya Doya Moda’da kim elendi, yarışmadan kim gitti? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim ve kolyeyi alan isim

Doya Doya Moda’da bir eleme bölümü daha geride kaldı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı Doya Doya Moda’ya yarışmacılardan biri veda ederken; jüri üyelerinden en yüksek puanı alan isim tasarım kolyenin sahibi oldu . Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi, kolyeyi kim kazandı? İşte Doya Doya Moda’dan elenen isim ve haftanın birincisi...

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Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Haftanın beş günü birbirinden farklı konseptlerle yarışan Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın finalinde ise "sonbahar kreasyonunda moda dergisi kapak kızı" şıklığını yakalamaya çalıştı. 2 Ekim tarihli puanlamanın ardından haftanın birincisi ve Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. Peki, Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi? En yüksek puanı alıp kolyeyi kazanan isim kim oldu?

2HAFTANIN BİRİNCİSİ OLAN İSİM
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HAFTANIN BİRİNCİSİ OLAN İSİM

Doya Doya Moda’nın 12. Haftasının finalinde bir yarışmacı ödül kazanırken; bir yarışmacıya veda edildi. Hafta arası toplanan puanlara cuma günü alınan puanlar eklenince haftanın birincisi toplam 100 puanla Sabiha oldu.

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Rümeysa, Zeynep ve Rabia eleme potasına kalan isimler oldu. Potadan kurtulan ilk isim Rabia oldu.

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Doya Doya Moda'dan elenen isim Zeynep oldu.

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