Doya Doya Moda Ceren diskalifiye mi olacak? Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı
Doya Doya Moda yarışmasının 93. Bölüm fragmanı ardından diskalifiye iddiaları gündeme geldi. Eksik gelen Bahar Candan’ın kendisinden yüksek almasına sinirlenen Ceren, tepki gösterdi. Yarışmada Ceren’in sözleri ardından jüri üyeleri şaşırtan bir açıklama yaptı. Peki, Doya Doya Moda Ceren diskalifiye mi olacak?
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Doya Doya Moda’nın 18 Kasım tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmanda jüri üyelerinin sözleri soru işaretlerine neden oldu. Kemal Doğulu, bir yarışmacının sözlerini “Doya Doya Moda evinde skandal” olarak yorumlarken Gülşah Saraçoğlu, “Bana göre burayı şu anda terk etmelisin.” Sözleri diskalifiye ihtimalini akıllara getirdi.
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Diskalifiye edilecek ismin Ceren olup olmadığı ilerleyen saatlerde belli olacak. Jüri üyeleri 93. Bölüm sonunda verilen kararı açıklayacak.
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CEREN KESKİN KİMDİR?
Yarışmaya İzmir’den dahil olan Ceren Keskin, 1998 doğumlu. Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde’ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda’ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.