Doya Doya Moda All Star şampiyonu (birincisi) belli oluyor – İşte Doya Doya Moda All Star finalistleri ve büyük ödül

Jüri üyeliğini Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in üstlendiği Doya Doya Moda All Star, final haftası bölümleriyle devam ediyor. Ekran macerasında 7 isimle başlayan Doya Doya Moda All Star’ın final haftasının ortasında bir eleme daha yapıldı ve 4 yarışmacı kaldı.