Doya Doya Moda All Star şampiyonu (birincisi) belli oluyor – İşte Doya Doya Moda All Star finalistleri ve büyük ödül
Doya Doya Moda All Star şampiyonu (birincisi) belli oluyor. İki sezonun iddialı isimlerinden oluşan Doya Doya Moda All Star’ın finalistleri 8 Temmuz Perşembe günü belli oldu, şampiyonu ise 9 Temmuz günü açıklanacak. Peki, Doya Doya Moda All Star finalistleri kimler? Yarışmanın birincisine verilecek büyük ödül ne?
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Jüri üyeliğini Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in üstlendiği Doya Doya Moda All Star, final haftası bölümleriyle devam ediyor. Ekran macerasında 7 isimle başlayan Doya Doya Moda All Star’ın final haftasının ortasında bir eleme daha yapıldı ve 4 yarışmacı kaldı.
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Emel Başkan ve Su Baher’in vedası ardından Birben Coşkun, Rabia Ağca, Ferdanur Başaran ve Özde Karacan finalist oldu.
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Doya Doya Moda All Star finalistlerinden biri Doya Doya Moda All Star sezonunun şampiyonu olacak. 50 bin TL’lik büyük ödülü kazanacak isim Doya Doya Moda All Star’ın 9 Temmuz tarihli bölümünde belli olacak.