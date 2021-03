Doya Doya Moda 2. sezonu bitti, All Star sezonu başladı - İşte Doya Doya Moda All Star yarışmacıları

Doya Doya Moda All Star, 15 Mart Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. All Star sezonunda da 7 yarışmacı mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonda başlayan ve bu sezonda da devam eden Doya Doya Moda’nın All Star sezonunda iki sezonun yarışmacılarından isimler var.



Doya Doya Moda All Star’da Betül Böçkün, Özde Karacan, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran, Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran mücadele edecek.