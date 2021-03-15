Doya Doya Moda 2. sezonu bitti, All Star sezonu başladı - İşte Doya Doya Moda All Star yarışmacıları
Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönen Doya Doya Moda All Star sezonu bugün başlıyor. Doya Doya Moda All Star’da iki sezonun öne çıkan isimleri yarışacak. Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Peki, Doya Doya Moda All Star’da başka hangi yarışmacılar var?
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1
Doya Doya Moda All Star, 15 Mart Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. All Star sezonunda da 7 yarışmacı mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonda başlayan ve bu sezonda da devam eden Doya Doya Moda’nın All Star sezonunda iki sezonun yarışmacılarından isimler var.
Doya Doya Moda All Star’da Betül Böçkün, Özde Karacan, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran, Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran mücadele edecek.
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Betül Böçkün
24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.
3
Özde Karacan
Yarışmaya Mersin’den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
4
Su Baher
5
Birben Coşkun
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi.
6
Ferdanur Başaran
Ferdanur Başaran, 23 yaşında ve büyük beden mankenlik yapıyor. 94 kilo olan genç yarışmacı, 46 beden giyiyor.
7
Emel Başkan
Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı
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Rümeyse Buyuran
Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden.