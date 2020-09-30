Dördüncü evre kanser olan ünlü oyuncu kaçınılmaz sona nasıl hazırlandığını anlattı
2017 yılından bu yana meme kanseriyle mücadele eden 49 yaşındaki oyuncu önünde kalan seneler için neler yapmayı, sevdikleriyle nasıl vedalaşmayı planladığını anlattı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
VEDA PLANLARI
Ünlü oyuncu, ailesi ve arkadaşları için videolar çekmeyi, onlara mektuplar yazmayı düşündüğünü söyledi.
2
Abone Ol
HASTALIK YAYILDI
Bundan üç yıl önce meme kanserine yakalandığını, bu yılın başlarında da kanserin dördüncü evreye geldiğini ve hastalığın bazı organlarına yayıldığını anlatan Shannen Doherty, kalan zamanında neler yapmayı planladığını anlattı.
3
Abone Ol
ŞU ANDA OMURGAYA SIÇRAMIŞ DURUMDA
Rol aldığı Charmed ve Beverly Hills, 90210 gibi dizilerle tanınan Doherty, hastalığın şu anda omurgasına sıçramış olduğunu da doğruladı.
4
Abone Ol
'AİLEME VE SEVDİKLERİME MEKTUPLAR YAZACAĞIM'
Elle dergisine konuşan Shannen Doherty, kendini hazır hissettiğinde ailesi ve sevdikleri için mektuplar yazacağını, videolar çekeceğini belirtti.
5
Abone Ol
'KENDİMİ ÇOK SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM'
Buna karşın Doherty, 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.
6
Abone Ol
'ANNEME VE KOCAMA SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM VAR'
Shannen Doherty annesine söylemek istediği çok şey olduğunu ve kocası Kurt Iswarienko'nun da kendisi için nasıl bir anlam ifade ettiğini bilmesini istediğini söyledi.
7
Abone Ol
HASTALIK NÜKSETTİ
2017 yılında meme kanserine yakalandığını açıklayan Doherty, operasyon geçirip radyoterapi ve kemoterapi gördükten sonra iyileşti. Fakat bir süre sonra sırt ağrıları hissetmeye başladı. O süreçte yapılan tetkikler sonrasında da hastalığın omurgasına ve lenflerine sıçradığını öğrendi.
8
Abone Ol
HASTALIK DAHA DA YAYILABİLİR
Shannen Doherty'nin açıkladığına göre doktorlar tarafından kendisine, hastalığın zaman içinde beynine, akciğerlerine ve böbreklerine de sıçrayabileceği söylendi.
9
Abone Ol
KÜÇÜK ANLARDAN BÜYÜK MUTLULUKLAR
Shannen Doherty, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum." Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi.
10
Abone Ol
TEDAVİLERLE ÖMÜR UZUYOR
Shannan Doherty'nin 10 ya da 15 yıl daha yaşayabileceğini düşünmesinin nedeni ise bu alanda son dönemde yaşanan tıbbi gelişmeler. Onun yakalandığı türden meme kanseri artık eskisi gibi kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurmuyor. Uygulanan tedaviler sayesinde hastalar uzun süre yaşayabiliyor.
11
Abone Ol
MUTLULUĞU DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU
Shannen Doherty, 1990'larda oynadığı 90210 Beverly Hills adlı diziyle ün kazanmıştı. Doherty, üçüncü kocası fotoğrafçı Kurt Iswarienko ile 2011 yılında evlenmişti. Oyuncu daha önce Ashley Hamilton ve Rick Salomon ile boşanmayla biten ve birer yıl süren evlilikler yaşamıştı.
12
Abone Ol
GENÇ YAŞTA ŞÖHRETİ BULDU
Doherty, şöhretini genç yaşta rol aldığı Beverly Hills 90210 adlı diziyle ünlendi. O dizideki rol arkadaşı Luke Perry de geçen yıl genç yaşta hayata veda etti.