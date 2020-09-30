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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 13:07 | 

Dördüncü evre kanser olan ünlü oyuncu kaçınılmaz sona nasıl hazırlandığını anlattı

2017 yılından bu yana meme kanseriyle mücadele eden 49 yaşındaki oyuncu önünde kalan seneler için neler yapmayı, sevdikleriyle nasıl vedalaşmayı planladığını anlattı.

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1VEDA PLANLARI
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VEDA PLANLARI

Ünlü oyuncu, ailesi ve arkadaşları için videolar çekmeyi, onlara mektuplar yazmayı düşündüğünü söyledi.

2HASTALIK YAYILDI
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HASTALIK YAYILDI

Bundan üç yıl önce meme kanserine yakalandığını, bu yılın başlarında da kanserin dördüncü evreye geldiğini ve hastalığın bazı organlarına yayıldığını anlatan Shannen Doherty, kalan zamanında neler yapmayı planladığını anlattı.

3ŞU ANDA OMURGAYA SIÇRAMIŞ DURUMDA
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ŞU ANDA OMURGAYA SIÇRAMIŞ DURUMDA

Rol aldığı Charmed ve Beverly Hills, 90210 gibi dizilerle tanınan Doherty, hastalığın şu anda omurgasına sıçramış olduğunu da doğruladı.

4AİLEME VE SEVDİKLERİME MEKTUPLAR YAZACAĞIM
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'AİLEME VE SEVDİKLERİME MEKTUPLAR YAZACAĞIM'

Elle dergisine konuşan Shannen Doherty, kendini hazır hissettiğinde ailesi ve sevdikleri için mektuplar yazacağını, videolar çekeceğini belirtti.

5KENDİMİ ÇOK SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM
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'KENDİMİ ÇOK SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM'

Buna karşın Doherty, 10 ya da 15 yıl yaşayacağına inandığını da söyledi. "Kendimi çok sağlıklı biri gibi hissediyorum. Daha 10 ya da 15 yıl yaşayacak gibi hissederken sevdiklerimle ilişkilerimi kesmek de kolay değil" dedi.

6ANNEME VE KOCAMA SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM VAR
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'ANNEME VE KOCAMA SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM VAR'

Shannen Doherty annesine söylemek istediği çok şey olduğunu ve kocası Kurt Iswarienko'nun da kendisi için nasıl bir anlam ifade ettiğini bilmesini istediğini söyledi.

7HASTALIK NÜKSETTİ
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HASTALIK NÜKSETTİ

2017 yılında meme kanserine yakalandığını açıklayan Doherty, operasyon geçirip radyoterapi ve kemoterapi gördükten sonra iyileşti. Fakat bir süre sonra sırt ağrıları hissetmeye başladı. O süreçte yapılan tetkikler sonrasında da hastalığın omurgasına ve lenflerine sıçradığını öğrendi.

8HASTALIK DAHA DA YAYILABİLİR
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HASTALIK DAHA DA YAYILABİLİR

 Shannen Doherty'nin açıkladığına göre doktorlar tarafından kendisine, hastalığın zaman içinde beynine, akciğerlerine ve böbreklerine de sıçrayabileceği söylendi.

9KÜÇÜK ANLARDAN BÜYÜK MUTLULUKLAR
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KÜÇÜK ANLARDAN BÜYÜK MUTLULUKLAR

Shannen Doherty, hastalığa yakalandıktan sonra hayata bakışının nasıl değiştiğini de anlattı. Oyuncu "Hayatımdaki bütün küçük anlara büyük değer vermeye çalışıyorum." Oyuncu, birçok insanın böyle şeyleri görmediğini de ekledi. "Küçük şeyler beni büyülüyor" diye de ekledi. 

10TEDAVİLERLE ÖMÜR UZUYOR
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TEDAVİLERLE ÖMÜR UZUYOR

Shannan Doherty'nin 10 ya da 15 yıl daha yaşayabileceğini düşünmesinin nedeni ise bu alanda son dönemde yaşanan tıbbi gelişmeler. Onun yakalandığı türden meme kanseri artık eskisi gibi kısa sürede ölümcül sonuçlar doğurmuyor. Uygulanan tedaviler sayesinde hastalar uzun süre yaşayabiliyor.

11MUTLULUĞU DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU
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MUTLULUĞU DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNDE BULDU

Shannen Doherty, 1990'larda oynadığı 90210 Beverly Hills adlı diziyle ün kazanmıştı. Doherty, üçüncü kocası fotoğrafçı Kurt Iswarienko ile 2011 yılında evlenmişti. Oyuncu daha önce Ashley Hamilton ve Rick Salomon ile boşanmayla biten ve birer yıl süren evlilikler yaşamıştı.

12GENÇ YAŞTA ŞÖHRETİ BULDU
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GENÇ YAŞTA ŞÖHRETİ BULDU

Doherty, şöhretini genç yaşta rol aldığı Beverly Hills 90210 adlı diziyle ünlendi. O dizideki rol arkadaşı Luke Perry de geçen yıl genç yaşta hayata veda etti.

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