İhanet skandal yaratmıştı: Meğer para cezası varmış!

O RÖPORTAJ TARTIŞMA KONUSU OLDU West'in dört yıl önce verdiği bir röportaj da yeniden gün yüzüne çıkıp tartışma yaratmıştı. Bu röportajda West, kadın erkek ilişkileri ve evlilik ile ilgili fikirlerini dile getiriyor. Dominic West, o dönemde rol aldığı ve evlilik dışı ilişki yaşayan bir adamı canlandırdığı The Affair adlı yapımın tanıtımı için verdiği röportajda ilginç görüşler ortaya koydu.