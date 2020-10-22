İhanet skandal yaratmıştı: Meğer para cezası varmış!
İtalya'nın başkenti Roma'da yaptıkları kaçamak ile günlerce basının gündeminden inmeyen iki İngiliz oyuncu Lily James ile Dominic West, bu kez de hiç tahmin etmedikleri bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Backgrid UK
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TEDBİRLERİ İHLAL SUÇLAMASI
Roma tatili sırasında aynı elektrikli scooter'a binerken objektiflere yakalanan James ile West, İtalya'daki koronavirüs tedbirlerini ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.
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CEZASI 200 EURO
Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da sosyal mesafe kuralları gereği iki kişinin aynı scooter'a binmesine de yasak getirildi. Böyle bir durum için belirlenen para cezası ise 200 euro. İtalya'da pandeminin son zamanlarda hızla yayılmaya başlamasından sonra akşam 09:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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BABA İLE KIZI OYNADILAR
10 yıldır evli olan 50 yaşındaki Dominic West ile 31 yaşındaki Lily James, The Pursuit of Love adlı yapımda baba ile kızı oynamıştı. İkilinin setteki yakınlaşması ise sonradan skandal yaratan bir ihanete dönüştü.
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ŞİMDİLİK AYRILIK KARARI ÇIKMADI
Bu duruma West'in eşi Catherine FitzGerald'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu. Fakat Domini West, İngiltere'ye döndükten sonra 4 çocuğunun annesiyle birlikte kameraların karşısına geçip ayrılık kararı almadıklarını hala birlikte olduklarını duyurdu.
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O RÖPORTAJ TARTIŞMA KONUSU OLDU
West'in dört yıl önce verdiği bir röportaj da yeniden gün yüzüne çıkıp tartışma yaratmıştı. Bu röportajda West, kadın erkek ilişkileri ve evlilik ile ilgili fikirlerini dile getiriyor. Dominic West, o dönemde rol aldığı ve evlilik dışı ilişki yaşayan bir adamı canlandırdığı The Affair adlı yapımın tanıtımı için verdiği röportajda ilginç görüşler ortaya koydu.
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SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
West bu röportajda "kadınların ilişkiler konusunda anlayışlı olması gerektiğini" belirtti. Oyuncu aynı röportajda "tek eşliliğin çok gerekli ve doğal olmadığını da" ileri sürdü. Dominic West röportajda "HerkeS 40 ve 50'li yaşlardaki erkeklerin bazı davranışlarına karşı anlayışlı olmalı" diye konuştu.
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12 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN ZEKASI
Oyuncunun yıllar önce verdiği röportajda söylediği bu sözler sosyal medya plaftormlarında büyük tartışmalara neden oldu. Birçok kişi West'i bu fikirlerinden dolayı "12 yaşındaki çocuğun zekasına sahip güvensiz bir adam" diye nitelendirdi.
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ÖZEL HAYATI HAREKETLİ
Dominic West'in İtalya'da birlikte görüntülendiği Lily James ise beş yıldır birlikte olduğu Matt Smith'ten kısa bir süre önce ayrıldı. 31 yaşındaki James, bir dönem de Captain America adlı yapımla tanınan Chris Evans ile samimi şekilde görüntülenmişti.