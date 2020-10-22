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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 17:43 | 

İhanet skandal yaratmıştı: Meğer para cezası varmış!

İtalya'nın başkenti Roma'da yaptıkları kaçamak ile günlerce basının gündeminden inmeyen iki İngiliz oyuncu Lily James ile Dominic West, bu kez de hiç tahmin etmedikleri bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Backgrid UK

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1TEDBİRLERİ İHLAL SUÇLAMASI
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TEDBİRLERİ İHLAL SUÇLAMASI

Roma tatili sırasında aynı elektrikli scooter'a binerken objektiflere yakalanan James ile West, İtalya'daki koronavirüs tedbirlerini ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

2CEZASI 200 EURO
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CEZASI 200 EURO

Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da sosyal mesafe kuralları gereği iki kişinin aynı scooter'a binmesine de yasak getirildi.  Böyle bir durum için belirlenen para cezası ise 200 euro. İtalya'da pandeminin son zamanlarda hızla yayılmaya başlamasından sonra akşam 09:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.  

3BABA İLE KIZI OYNADILAR
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BABA İLE KIZI OYNADILAR

10 yıldır evli olan 50 yaşındaki Dominic West ile 31 yaşındaki Lily James, The Pursuit of Love adlı yapımda baba ile kızı oynamıştı. İkilinin setteki yakınlaşması ise sonradan skandal yaratan bir ihanete dönüştü.

4ŞİMDİLİK AYRILIK KARARI ÇIKMADI
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ŞİMDİLİK AYRILIK KARARI ÇIKMADI

Bu duruma West'in eşi Catherine FitzGerald'ın ne tepki vereceği merak konusu oldu. Fakat Domini West, İngiltere'ye döndükten sonra 4 çocuğunun annesiyle birlikte kameraların karşısına geçip ayrılık kararı almadıklarını hala birlikte olduklarını duyurdu.

5O RÖPORTAJ TARTIŞMA KONUSU OLDU
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O RÖPORTAJ TARTIŞMA KONUSU OLDU

West'in dört yıl önce verdiği bir röportaj da yeniden gün yüzüne çıkıp tartışma yaratmıştı. Bu röportajda West, kadın erkek ilişkileri ve evlilik ile ilgili fikirlerini dile getiriyor. Dominic West, o dönemde rol aldığı ve evlilik dışı ilişki yaşayan bir adamı canlandırdığı The Affair adlı yapımın tanıtımı için verdiği röportajda ilginç görüşler ortaya koydu.

6SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ
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SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

West bu röportajda "kadınların ilişkiler konusunda anlayışlı olması gerektiğini" belirtti. Oyuncu aynı röportajda "tek eşliliğin çok gerekli ve doğal olmadığını da" ileri sürdü. Dominic West röportajda "HerkeS 40 ve 50'li yaşlardaki erkeklerin bazı davranışlarına karşı anlayışlı olmalı" diye konuştu.

712 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN ZEKASI
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12 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN ZEKASI

Oyuncunun yıllar önce verdiği röportajda söylediği bu sözler sosyal medya plaftormlarında büyük tartışmalara neden oldu. Birçok kişi West'i bu fikirlerinden dolayı "12 yaşındaki çocuğun zekasına sahip güvensiz bir adam" diye nitelendirdi.

8ÖZEL HAYATI HAREKETLİ
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ÖZEL HAYATI HAREKETLİ

Dominic West'in İtalya'da birlikte görüntülendiği Lily James ise beş yıldır birlikte olduğu Matt Smith'ten kısa bir süre önce ayrıldı. 31 yaşındaki James, bir dönem de Captain America adlı yapımla tanınan Chris Evans ile samimi şekilde görüntülenmişti.

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