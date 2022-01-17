Survivor Doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir, kaç yaşında? Metin Kuş neden yok? Hikmet Tuğsuz ve Serhad Ömercikoğlu arasında dikkat çeken diyalog

Ömercikoğlu, “Oynayıp oynamayacağına ben karar vereceğim. Burada dikebileceğimiz bir şey değil, oynamayacak. Sonrakilerin hiçbirinde oynayamazsın.” Sözleriyle tepki gösteriyor. Peki, fragmanda ilk kez görülen Doktor Serhad Ömercikoğlu kimdir?