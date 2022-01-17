Survivor Doktoru Serhad Ömercikoğlu kimdir, kaç yaşında? Metin Kuş neden yok? Hikmet Tuğsuz ve Serhad Ömercikoğlu arasında dikkat çeken diyalog

Survivor yeni bölüm fragmanına Hikmet Tuğsuz ve Serhad Ömercikoğlu arasındaki diyalog damga vurdu. Oyunda yüzünden yara alan Hikmet Tuğsuz’un ısrarla parkura devam etmek istemesine Dr. Serhad Ömercikoğlu’ndan tepki geldi.
Ömercikoğlu, “Oynayıp oynamayacağına ben karar vereceğim. Burada dikebileceğimiz bir şey değil, oynamayacak. Sonrakilerin hiçbirinde oynayamazsın.” Sözleriyle tepki gösteriyor. Peki, fragmanda ilk kez görülen Doktor Serhad Ömercikoğlu kimdir?
Survivor All Star 3. Bölüm fragmanıyla birlikte gündeme gelen Doktor Serhad Ömercikoğlu, 2015 yılından bu yana acil tıp uzmanı olarak görev yapıyor. 2001-2007 yılları arasında Marmara Üniversite Tıp Fakültesini tamamlayan Ömercikoğlu, aynı üniversite bünyesinde yüksek lisansını tamamladı. Ardından 2008-2010 yılları arasında Anadolu Üniversitesi sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü bitirdi.