Doğuş kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğuş şarkıları ile Şarkılar Bizi Söyler konuğu

DOĞUŞ KİMDİR?

Orhan Baltacı ya da tanınan adıyla Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları var.

Çalışma hayatına başlangıcını 1997 yılında İskender Ulus prodüktörlüğünde kendi söz-müziklerinden oluşan DOĞUŞ adlı albümüyle yaptı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım" gibi şarkıları liste başı oldu.

1998'de "Yalancı", "Milyonda Bir", "Bunun Adına Yürek Derler" gibi parçaları içeren kariyerinin ikinci albümü olan Doğuş ve Şarkıları'nı çıkardı.

2000'de Almanya'da yapılan kariyerinin üçüncü albümü Hadi Hızlandır ile şarkıcılık kariyerine devam etti. Albümde "Gülüm", "Günah Pazarı", "Bebişim", "Ayrılmalıyız" gibi bilinen şarkıları da vardı.

2001'de dördüncü albümü Sevdim'i, Temmuz 2002'de ise beşinci albümü Denge'yi çıkardı.

İkinci bir 2 yıllık aranın ardından Haziran 2004'te 6. His adlı albümünü çıkardı.