Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak?

Disney+, paylaştığı açıklamada platformun yayına başlayacağı tarihi kesin olarak açıklamasa yakın bir tarihi işaret etti. Türkiye'de 10 yıl yayın yapma lisansı alan Disney Plus yayına bu yaz başlayacağını duyurdu. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içerikleri platformda yerini alacak.
Disney Plus Türkiye fiyatları resmi olarak belli değil. Platform, şu anda ABD’de aylık 6,99 dolar, yıllık ise 69,99 dolarlık bir abonelik ücreti talep ediyor.
The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.