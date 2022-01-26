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Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak?

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Disney Plus’ın Türkiye dahil olmak üzere 46 ülkede yayına başlayacağı doğrulandı. Fox Türkiye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'i bir arada sunan #DisneyPlus 'ı ‘çok yakında’ olarak duyurdu. Peki, Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak?

1/3Disney Plus Türkiye ne zaman açılacak

Disney+, paylaştığı açıklamada platformun yayına başlayacağı tarihi kesin olarak açıklamasa yakın bir tarihi işaret etti. Türkiye'de 10 yıl yayın yapma lisansı alan Disney Plus yayına bu yaz başlayacağını duyurdu. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içerikleri platformda yerini alacak.

2/3Disney Plus Türkiye fiyatları ne kadar olacak

Disney Plus Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Disney Plus Türkiye fiyatları resmi olarak belli değil. Platform, şu anda ABD’de aylık 6,99 dolar, yıllık ise 69,99 dolarlık bir abonelik ücreti talep ediyor.

3/3Disney Plus Tarihçesi

Disney Plus Tarihçesi

The Walt Disney Company'nin bölümü olan Walt Disney Direct-to-Consumer & International (Walt Disney Doğrudan & Uluslararası Tüketici) tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. İçerik olarak Walt Disney Stüdyoları ve Walt Disney Televizyonu'ndan filmler ve dizilere odaklanıyor. Ayrıca Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic Ortaklıkları ile 20th Century Fox içeriği de dâhil olmak üzere mevcut ve yeni orijinal filmler ile televizyon dizilerini yayımlar.

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