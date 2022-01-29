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Diler Saraç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç'ın hayatı hakkında bilgiler

#Diler Saraç#Yeşilçam#Türk Sineması

Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Diler Saraç'ın hayatı ve biyografisi acı haberin ardından gündeme geldi. 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görülen oyuncu Diler Saraç, Perihan Abla dizisinde hafızalara kazınmıştı. Yeşilçam emekçilerinden olan usta isim iki çocuk annesiydi. Peki, Diler Saraç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Diler Saraç'ın hayatı hakkında bilgiler.

1/4Diler Saraç kimdir kaç yaşında neden vefat etti Türk sinemasının usta ismi Diler Saraçın hayatı hakkında bilgiler

Diler Saraç'ın hayatı vefat etmesinin ardından gündemde yer aldı. Fatma Girik'in ardından bu kez de Yeşilçam'da birçok filmde yer alan ünlü oyuncu Diler Saraç hayatını kaybetti. Saraç'ın ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. 86 yaşındaki oyuncu Diler Saraç, son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırmıştı.

2/4DİLER SARAÇ KİMDİR

DİLER SARAÇ KİMDİR?

Diler Saraç, 1937 yılında dünyaya geldi. Karşıyaka Kız Lisesi'ni bitiren Diler Saraç, 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa başladı. İlk olarak “Aşka Karşı Gelinmez” adlı filmde Belgin Doruk ve Göksel Arsoy ile oynamıştır. 1962-1963 yılları arasında birkaç filmde rol almış, 1970 yılında kadar sinemaya ara vermişti.

3/4ROL ALDIĞI FİLMLER

ROL ALDIĞI FİLMLER

1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali’nde (1976) “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. 1962 ile 2007 arasında, çoğunluğu yan roller olmak üzere 200’ü aşkın film ve TV dizinde yer aldı. İki çocuk annesi olan Saraç, Perihan Abla dizisinde rol almıştır.

Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.

4/4Diler Saraç kimdir kaç yaşında neden vefat etti Türk sinemasının usta ismi Diler Saraçın hayatı hakkında bilgiler

2007 Sana Mecburum - Halime
2005 Medine
2004 Şubar Soğuğu
2002 Hayatın İçinden
2002 Sır Kapısı
2000 Artık Sevmeyeceğim
1999 Fanatik
1996 Hemşerim
1995 Fırtınalar
1994 Mutlugiller
1994 Gülcan 1-2-3
1990 Ayrı Dünyalar
1990 Ahu Gözlüm
1988 Hülya
1988 Evcilik Oyunu
1988 Deniz Yıldızı
1985 İşler Tıkırında
1985 Mavi Mavi
1985 Köşeyi Dönenler
1980 Perişanım
1980 Beddua
1978 Aldırma Gönül
1977 Sevgili Dayım
1976 Ne Haber
1975 Pisi Pisi
1975 Aşk-ı Memnu
1972 Ölüm Dönemeci
1972 Yumurcak Küçük Şahit
1963 Maceralar Kralı
1963 Korkusuz Kabadayı
1962 Esir Kuş
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Aşka Karşı Gelinmez

 

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#Diler Saraç#Yeşilçam#Türk Sineması