Diler Saraç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç'ın hayatı hakkında bilgiler

Diler Saraç'ın hayatı vefat etmesinin ardından gündemde yer aldı. Fatma Girik'in ardından bu kez de Yeşilçam'da birçok filmde yer alan ünlü oyuncu Diler Saraç hayatını kaybetti. Saraç'ın ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. 86 yaşındaki oyuncu Diler Saraç, son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırmıştı.