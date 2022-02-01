Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? İşte vizyon tarihi

2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay filminin çekimleri Adana, Sakarya ve İstanbul’da yapıldı. Filmde, Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor. Sinemaseverler de filmin vizyon tarihini merak ediyor. İşte, vizyon tarihi...