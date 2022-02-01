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Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? İşte vizyon tarihi

#Dilber Ay Filmi#Dilber Ay Filmi Ne Zaman

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başladı. Peki, Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek?

1/3Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek İşte vizyon tarihi

2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay filminin çekimleri Adana, Sakarya ve İstanbul’da yapıldı. Filmde, Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor. Sinemaseverler de filmin vizyon tarihini merak ediyor. İşte, vizyon tarihi...

2/3Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek İşte vizyon tarihi

Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği Film, 4 Şubat’ta vizyona giriyor.

Filmde Ay’ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor.

3/3Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek İşte vizyon tarihi

CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek “Dilberay” filminde; Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.

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