Dilber Ay filmi ne zaman vizyona girecek? İşte vizyon tarihi

2019'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın hayatı beyazperdeye taşındı. Dilber Ay filminin çekimleri Adana, Sakarya ve İstanbul’da yapıldı. Filmde, Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor. Sinemaseverler de filmin vizyon tarihini merak ediyor. İşte, vizyon tarihi...
Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği Film, 4 Şubat’ta vizyona giriyor.
Filmde Ay’ın hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizlikler ve müziğiyle kariyerinde ilerleme savaşı verişi anlatılıyor.
CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek “Dilberay” filminde; Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi ünlü isimler de rol alıyor.