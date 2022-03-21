Dilara Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Canım Annem'in Melek'i Dilara Büyükbayraktar biyografisi

Güzel oyuncu Dilara Büyükbayraktar, katıldığı 2. Sayfa programında seslendirdiği şarkılarla izleyicilerden beğeni topladı. Son yıllarda yer aldığı başarılı projelerle ismini duyuran Dilara Büyükbayraktar, şimdilerde Canım Annem dizisinin Melek'i olarak tanınıyor. Peki, Dilara Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Dilara Büyükbayraktar dizileri ve filmleri...
Dilara Büyükbayraktar, 23 Ekim 1989’da doğdu. Üniversite eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış olan oyuncu, mezun olmasının hemen sonrasında ise İzmir'de yer alan Özel Tiyatro'ya girdi. Burada belirli bir süre boyunca tiyatrocu oyunculuğu yaptı. Yeraltı, Evlilikte Uzatmalar gibi pek çok farklı tiyatro oyununda yer aldı. Ancak Dilara Büyükbayraktar, yalnızca tiyatro oyunlarında değil aynı zamanda film ve dizilerde de rol almak istedi ve bu konuda çalışmalara başladı. Bu çalışmaların sonrasında ise 2012 yılında katıldığı, Samanyolu TV’de yayımlanan Şefkat Tepe isimli dizide Naza karakterine hayat verdi. Korkusuz, savaşçı bir kadın olan Naza karakteri ile bir anda en fazla bilinen isimlerden bir tanesi olmayı başardı. 2014 yılına kadar bu dizide başarılı bir şekilde rol aldı.
Oyuncu, 2014-2015 yılları arasında yine aynı karakter ile bu sefer Sungurlar isimli dizide 39 bölüm boyunca rol aldı. Dizide oldukça başarılı bir şekilde hayran kitlesini arttırmayı başarınca bu sefer sinema sektörüne giriş yaptı. 2016 yılında Senarist isimli filmde Hürel karakteri ile beyazperdede de yer almış oldu. Burada da yine dizide olduğu gibi ona sunulan karakteri en iyi şekilde canlandıran oyuncu, günümüzde ise TV8 kanalında yayınlanan günlük dizi Canım Annem'de Melek rolünü oynamaktadır.