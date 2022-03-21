Dilara Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Canım Annem'in Melek'i Dilara Büyükbayraktar biyografisi

DİLARA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Dilara Büyükbayraktar, 23 Ekim 1989’da doğdu. Üniversite eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış olan oyuncu, mezun olmasının hemen sonrasında ise İzmir'de yer alan Özel Tiyatro'ya girdi. Burada belirli bir süre boyunca tiyatrocu oyunculuğu yaptı. Yeraltı, Evlilikte Uzatmalar gibi pek çok farklı tiyatro oyununda yer aldı. Ancak Dilara Büyükbayraktar, yalnızca tiyatro oyunlarında değil aynı zamanda film ve dizilerde de rol almak istedi ve bu konuda çalışmalara başladı. Bu çalışmaların sonrasında ise 2012 yılında katıldığı, Samanyolu TV’de yayımlanan Şefkat Tepe isimli dizide Naza karakterine hayat verdi. Korkusuz, savaşçı bir kadın olan Naza karakteri ile bir anda en fazla bilinen isimlerden bir tanesi olmayı başardı. 2014 yılına kadar bu dizide başarılı bir şekilde rol aldı.