Didem Madak kimdir? Didem Madak şiirlerinden dizeler

DİDEM MADAK ŞİİRLERİNDEN DİZELER “Allah benim çaresizliğimdi, artık konuşabileceğim kimsem kalmadığı için konuştuğumdu.”



“Örtündüm ben. Her şeye karşı. Kadın kimliğimden de sıyrıldım. Bu beni rahatlattı.”"Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. "



"Bodrum katları Rutubete dayanıldığı sürece şiir yazmak için çok iyi yerler.”



“İnsan çıtır ekmeği ısırdığında,



Kırıklar dolar kucağına,



İşte orası umudun tarlasıdır.



Ve orada başaklar ağırlaştığında,



Sayısız ah dökülür toprağa”



Hayattan söz edilirdi,



Zor denilirdi,



Ve ardından susulurdu mutlaka.



İnanma pencerelere bayım, geceleri hepsi ayna oluyor...



Kağıttan gemiler yaptım kalbimden







Aşk diyorsunuz ,



Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım !



"Vasiyetimdir:



En güçlülerinden seçilsin



Beni taşıyacak olanlar.



Ahtım olsun,



Yükleri ağırlaşsın diye iyice,



Tabutumun içinde tepineceğim."



Ömrüm geçti bir çiçeğe benzemekle



Hangi hayat süslendi senin için bu kadar.



Güneşi özledim, sonra seni



Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım...