Didem Madak kimdir? Didem Madak şiirlerinden dizeler

Didem Madak ölüm yıl dönümünde unutulmadı. 90'ların en iyi şairlerinden biri olarak görülen Didem Madak, 9 yıl önce bugün bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetmişti. ‘New European Poets’ adlı antolojide ‘Çiçekli Şiirler Yazmak İstiyorum Bayım!’ şiiriyle Türkiye’yi temsil eden Didem Madak, şiirlerinden dizelerle anılıyor. İşte Didem Madak kimdir?’ sorusunun detaylı yanıtı ve Didem Madak şiirlerinden en çok paylaşılan dizeler…
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1
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8 Nisan 1970 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Didem Madak, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Tezgâhtarlık, sekreterlik, anketörlük gibi işlerde de çalışan Madak’ın şiirleri Ludingirra, Öküz ve Sombahar gibi dergilerde yayımlandı. ‘Grapon Kâğıtları’ isimli ilk kitabı İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazanan Madak, 2002 yılında ‘Ah’lar Ağacı’, 2007 yılında ise ‘Pulbiber Mahallesi’ adlı şiir kitaplarını yayımlamıştı.
2
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Bireysel ve toplumsal özgürlük vurgulu şiirlerinde kadının iç dünyasını yansıtan Madak aynı zamanda, Wayne Miller ve Kevin Prufer’ın yayıma hazırladığı ‘New European Poets’ adlı antolojide ‘Çiçekli Şiirler Yazmak İstiyorum Bayım!’ şiiriyle Türkiye’yi temsil etmişti:
... Ölüm çok iri bir sözcük değil bayım.
Kasımpatları kadar acı kokuyorum biliyorum.
Ama siz sobada sucuklu yumurta pişirip yiyen
Yoksul bir aşkın güzelliğini bilir misiniz?
Bir gül, bir güle derdi ki görse
Yalan söylüyorum
Güller bu sıra hiç konuşmuyor bayım.
3
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DİDEM MADAK ŞİİRLERİNDEN DİZELER
“Allah benim çaresizliğimdi, artık konuşabileceğim kimsem kalmadığı için konuştuğumdu.”
“Örtündüm ben. Her şeye karşı. Kadın kimliğimden de sıyrıldım. Bu beni rahatlattı.”"Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. "
"Bodrum katları Rutubete dayanıldığı sürece şiir yazmak için çok iyi yerler.”
“İnsan çıtır ekmeği ısırdığında,
Kırıklar dolar kucağına,
İşte orası umudun tarlasıdır.
Ve orada başaklar ağırlaştığında,
Sayısız ah dökülür toprağa”
Hayattan söz edilirdi,
Zor denilirdi,
Ve ardından susulurdu mutlaka.
İnanma pencerelere bayım, geceleri hepsi ayna oluyor...