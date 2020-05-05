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Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 07:03,

Devlette işe girmek isteyenler dikkat! Başvuruyu kaçırmayın

Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı.

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1
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Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.

İşte o ilanlar

2
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ

55 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

3
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ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

4
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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

5
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

19910 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK

6
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ

50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

7
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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

8
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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

9
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

10
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

11
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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

12
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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

13
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

14
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BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)

15
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SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

16
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GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 PERSONEL ALACAK

17
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ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 PERSONEL ALACAK

18
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ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ARKEOLOG ALACAK

19
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BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

20
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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

87 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

21
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BİLGEM

10 PERSONEL ALACAK

22
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ

24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

23
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

64 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

24
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

25
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TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

26
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İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

27
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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

28
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KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

29
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

30
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ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 PERSONEL ALACAK

31
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MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

32
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

33
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPILACAKTIR

34
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KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

35
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GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

36
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BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 ZABITA MEMURU ALACAK

37
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

38
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

78 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

39
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ

16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

40
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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

41
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

42
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TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

99 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

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BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜKARDI BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI

44
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GÜLAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

45
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

20 STAJYER KONTROLÖR ALACAK

46
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ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK

47
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DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

7 PERSONEL ALACAK

48
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GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

7 PERSONEL ALACAK

49
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

15 İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

50
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BAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK

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