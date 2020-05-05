Devlette işe girmek isteyenler dikkat! Başvuruyu kaçırmayın
Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
İşte o ilanlar
2
Abone Ol
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
55 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
3
Abone Ol
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
4
Abone Ol
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
5
Abone Ol
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
19910 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK
6
Abone Ol
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
7
Abone Ol
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
8
Abone Ol
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
9
Abone Ol
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
10
Abone Ol
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
11
Abone Ol
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
12
Abone Ol
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
13
Abone Ol
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
14
Abone Ol
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
15
Abone Ol
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
16
Abone Ol
GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 PERSONEL ALACAK
17
Abone Ol
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 PERSONEL ALACAK
18
Abone Ol
ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ARKEOLOG ALACAK
19
Abone Ol
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
20
Abone Ol
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
87 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
21
Abone Ol
BİLGEM
10 PERSONEL ALACAK
22
Abone Ol
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
23
Abone Ol
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
64 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
24
Abone Ol
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
25
Abone Ol
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
26
Abone Ol
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
27
Abone Ol
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
28
Abone Ol
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
29
Abone Ol
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
30
Abone Ol
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 PERSONEL ALACAK
31
Abone Ol
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
32
Abone Ol
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
33
Abone Ol
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPILACAKTIR
34
Abone Ol
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
35
Abone Ol
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
36
Abone Ol
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 ZABITA MEMURU ALACAK
37
Abone Ol
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
38
Abone Ol
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
78 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
39
Abone Ol
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
40
Abone Ol
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
41
Abone Ol
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
42
Abone Ol
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
99 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
43
Abone Ol
BÜKARDI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BÜKARDI BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI