Destan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Akkız’ın öyküsünü anlatan Destan dizisinin detayları
Destan dizisi tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. En son Hercai dizisiyle adını duyuran Ebru Şahin, hikayesi 8. yüzyılda geçen Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıracak. Şahin'e başrolde ve Edip Tepeli eşlik edecek. Peki, Destan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Akkız’ın öyküsünü ekrana getirecek olan Destan’ın konusu ve oyuncu kadrosu...
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Yeni tarihi dizi Destan, yakında Atv ekranlarında olacak. Destan'ın ilk tanıtımında Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız'ın "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim. Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim" sözleri damga vurdu. Akkız'ın bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.
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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.
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DESTAN DİZİSİNİN KONUSU
'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.