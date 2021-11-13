Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım
Demet Özdemir, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Mert Vidinli, Instagram hesabında oyuncu Demet Özdemir ile fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in yüzündeki farklılık 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.
İŞTE ESTETİKLİ ÜNLÜLER
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...
Songül Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram’dan paylaştı. Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı.
Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Ünlü sunucu yaptırdığı estetikler hakkında şunları söyledi: “Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan’dan duydum ve güç aldım. Kendimi iyi hissetmek için yaptım. Çok eleştiren de oldu. İlk başta tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranda bulunurum.” (Deniz BOY)
DEĞİŞİMİNİ YAYINLADI
Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda estetik operasyonu için bıçak altına yatmış, iyileşme sürecini de Instagram hesabından an be an yayınlamıştı.
Ünlü sunucu ameliyatın izleri iyileşince son halini sevenleriyle paylaştı. 'Evlerinize misafir olmaya adım adım yaklaşıyorum' diyen Paköz'ün fotoğrafı tartışma yarattı.
Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucunun son görüntüsü bazı takipçileri tarafından eleştirildi. 'Doğallığınızı kaybetmişsiniz, eski haliniz daha güzeldi' yorumları alan Paköz gelen eleştiriler karşısında sessizliğini korudu.Bazı takipçileri de Paköz'ün yeni görüntüsünün çok güzel olduğunu savundu.
55 yaşındaki sunucu, 'estetik doktoru reklamı yapıyorsunuz' diyen takipçisine, "Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle" sözleriyle isyan etmişti.
Türk müziğinin usta isimlerinden Zerrin Özer, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 63 yaşındaki usta sanatçı, son haliyle adeta bambaşka biri oldu.
NE YAPTIRDIĞINI KİMSE ANLAYAMADI
Yeni klibi için hazırlıklara başlayan Zerrin Özer, imaj değişikliğine gitti. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.
Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları "Estetik mi yaptırdın, yoksa photoshop mu?" şeklinde yorumlarda bulundular.
SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ
Yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.
Aycan Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi?Olmamış yaa..." şeklinde yorumlar yaptılar. Bazıları ise "Sana ne oldu Aycan" değişim diye sordu.
Star TV ekranında Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' adlı eğlence programında şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Arar'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı. 'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi.
Kariyerinin 15 yılını kilolarıyla mücadele ederek geçirdiğini söyleyen Işın Karaca estetik yaptırdı.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Seda Sayan'ın açıklamaları kadar yüzündeki değişiklik de dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.
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