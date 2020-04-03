Demet Akalın'ı çıldırtan yorum! 'Bebeğinden utanmadığın belli'
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Demet Akalın, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in hayatını konu alan 'The Crown' dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Kraliyet Ailesi ile kendisini kıyasladığı gönderisine yorum yapan takipçisine sert bir cevap verdi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendisini kıyaslayan 48 yaşındaki popçu, gülücük emojileri ile birlikte, "Ben 'ayrı yatıyoruz' deyince kıyamet kopmuştu. 'The Crown'dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma geleneğini Kraliçe Elizabeth ve eşi de uygulamış" ifadelerini kullandı.
"Kucağındaki bebekten utanmadığın belli! Çok merak ediyorsan söyleyeyim; yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b... yeme, yazma bence. Tamam, ama o bebeğine bir gün böyle iş yaşatırsan beni hatırla, 'Kadına laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi' diye."
ALTI YILLIK EVLİLİK TEL CELSEDE BİTTİ!
Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı. 2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları, Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.
Haciz olayından sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı. İkili, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya gelmişti.
"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"
Akalın, geçtiğimiz aylarda Okan Kurt ile ilişkisi hakkında, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum, odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum" demişti.
Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusuna karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı.
Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.
Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: “Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak...”
Ancak Aksakallı'nın vücut şovu sevgilisi Ezgi Mola'yı fena kızdırdı. Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
'Resmi kim çekti Gonca?'
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram’da ‘Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle’ diye yazdı. Abazi, “Kötülük düşünen kötülük bulsun” diye cevap verdi.
Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı.
Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
Çıkan haberlerden sonra Sayışman'a sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi:
"İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."
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