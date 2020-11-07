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Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 08:21 | 

Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser bir araya geldi!

Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu.. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...

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Damla Ersubaşı, geçtiğimiz ay boşandığı Mustafa Can Keser’le bir araya gelip akşam yemeği yedi. Eski eşlerin barışıp barışmadığı merak konusu oldu.

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Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, 4 yıllık işletmeci eşi Mustafa Can Keser’le geçen ay boşanmıştı.

Ersubaşı, eski eşiyle önceki akşam Nişantaşı’nda bulunan Cabbar adlı mekanda buluştu. İkilinin, Esra Balamir’in vasıtasıyla bir araya geldiği öğrenildi.

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Eski eşler, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İkilinin keyifli halleri ise objektife yansıdı. Eski eşlerin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu oldu.

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Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu.. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...

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Mehmet Ali Erbil, büyük kızı Sezin'in annesi Muhsine Kamiloğlu ile 1980’de evlendi. Çift boşandıkları yıl olan 1985'te tekrar evlendi.

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Baba Sadettin Erbil'in çifte bu konuda öğüt verirken fotoğrafı ise tarihe geçti. Fakat bu mutlulukları da 3 yıl sürdü ve tekrar boşandılar.

7LEVENT KIRCA - OYA BAŞAR
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LEVENT KIRCA - OYA BAŞAR

Levent Kırca ve Oya Başar çifti 1985 yılında evlendi. Bu evlilikten Umut ve Ayşe adında iki çocukları oldu. dünyaya geldi.

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Uyumlu bir çift olarak örnek gösterilen oyuncular 2000 yılında sürpriz bir şekilde ayrıldılar.2001 yılında yeniden nikah masasına oturan çift 4 yıl sonra tekrar ayrıldı.

9EMEL SAYIN - İSMET KASAPOĞLU
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EMEL SAYIN - İSMET KASAPOĞLU

Emel Sayın henüz 21 yaşındayken İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976’da tekrar nikah masasına oturdu. Ancak 1979’da tekrar boşandılar.

10MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ
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MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Muazzez Abacı ve Hasan Heybetli 1980’de evlendi. Hasan Heybetli'nin Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gece 24 adet kırmızı gül göndermesiyle başlayan mutlu evlilik üç yıl sürdü. 6 yıl sonra tekrar nikah masasına oturan çift yeniden ayrıldı.

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