Magazin Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 08:21 | 07 Kasım 2020 - 08:21

Damla Ersubaşı ve eski eşi Mustafa Can Keser bir araya geldi!

Biten evliliklerinin ardından birbirlerine bir şans daha veren bu ünlüler nikah masasına ikinci kez oturdu.. İşte eski eşleriyle tekrar evlenen o ünlüler...