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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 12:41 | 

Daha 19 yaşında: Kimde var böyle lüks!

Sinemanın ünlü çiftinin 19 yaşındaki kızı, ilk evini satın aldı. Kendisi de müzik dünyasına yönelen genç kız bu ev için 3.1 milyon dolar ödedi.

Backgrid UK

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1İLK EMLAK YATIRIMI
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İLK EMLAK YATIRIMI

Will Smith ile Jada Pinkett Smith'ın kızı Willow, satın aldığı ilk mülküyle gündem oldu.

2ÜÇ TANE ALBÜMÜ VAR
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ÜÇ TANE ALBÜMÜ VAR

Genç yaşına rağmen üç tane stüdyo albümü olan Smith, Facebook'ta yayınlanan Red Table Talk adlı programla da dikkat çekiyor.

3YAŞITLARINDAN FARKLI
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YAŞITLARINDAN FARKLI

Willow Smith'in Los Angeles'ta satın aldığı bu ev aslında kendi yaşındaki birçok kişinin satın aldıklarından daha farklı.

4YAŞINDAN DAHA BÜYÜK BİR EV
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YAŞINDAN DAHA 'BÜYÜK ' BİR EV

Smith, biraz daha "olgun" insanlara uygun bir mülk sahibi oldu.

5OKYANUS MANZARASI
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OKYANUS MANZARASI

Willow Smith'in satın aldığı lüks malikane Pasifik Okyanusu manzaralı.

6TEK EKSİK YÜZME HAVUUZU
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TEK EKSİK YÜZME HAVUUZU

Tek eksiği ise bir yüzme havuzu olmaması.

7AİLE EVİNE UZAK DEĞİL
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AİLE EVİNE UZAK DEĞİL

Smith'in evi annesi Jada Pinkett Smith ve babası Will Smith'in Calabasas'daki 42 milyon dolarlık malikanesinden çok da uzakta değil. 

8AĞABEYİ DE İLK EVİNİ ÜÇ YIL ÖNCE ALDI
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AĞABEYİ DE İLK EVİNİ ÜÇ YIL ÖNCE ALDI

Smith çiftinin büyük oğlu Jaden de üç yıl önce kendisine ait ilk evini 4 milyon dolara satın almıştı.

92011DE İNŞA EDİLDİ
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2011'DE İNŞA EDİLDİ

Willow Smith'in yeni evi 2011 yılında inşa edildi. Minimalist bir anlayışla dekore edilen eve hakim olan renk ise beyaz.

10MUTLU ÇİFTİN ÇOCUĞU
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MUTLU ÇİFTİN ÇOCUĞU

 Willow Smith'in annesi Jada Pinkett ile babası Will, Hollywood'un mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Çiftin evliliğinden 19 yaşındaki Willow'un yanı sıra 22 yayında Jaden adında bir çocuğu daha bulunuyor.

11İKİ KARDEŞİ DAHA VAR
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İKİ KARDEŞİ DAHA VAR

Will Smith'in eski eşi Sheree Zampino'dan da 27 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.

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