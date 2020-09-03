Daha 19 yaşında: Kimde var böyle lüks!

Sinemanın ünlü çiftinin 19 yaşındaki kızı, ilk evini satın aldı. Kendisi de müzik dünyasına yönelen genç kız bu ev için 3.1 milyon dolar ödedi.
Backgrid UK
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İLK EMLAK YATIRIMI
Will Smith ile Jada Pinkett Smith'ın kızı Willow, satın aldığı ilk mülküyle gündem oldu.
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ÜÇ TANE ALBÜMÜ VAR
Genç yaşına rağmen üç tane stüdyo albümü olan Smith, Facebook'ta yayınlanan Red Table Talk adlı programla da dikkat çekiyor.
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YAŞITLARINDAN FARKLI
Willow Smith'in Los Angeles'ta satın aldığı bu ev aslında kendi yaşındaki birçok kişinin satın aldıklarından daha farklı.
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YAŞINDAN DAHA 'BÜYÜK ' BİR EV
Smith, biraz daha "olgun" insanlara uygun bir mülk sahibi oldu.
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OKYANUS MANZARASI
Willow Smith'in satın aldığı lüks malikane Pasifik Okyanusu manzaralı.
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TEK EKSİK YÜZME HAVUUZU
Tek eksiği ise bir yüzme havuzu olmaması.
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AİLE EVİNE UZAK DEĞİL
Smith'in evi annesi Jada Pinkett Smith ve babası Will Smith'in Calabasas'daki 42 milyon dolarlık malikanesinden çok da uzakta değil.
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AĞABEYİ DE İLK EVİNİ ÜÇ YIL ÖNCE ALDI
Smith çiftinin büyük oğlu Jaden de üç yıl önce kendisine ait ilk evini 4 milyon dolara satın almıştı.
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2011'DE İNŞA EDİLDİ
Willow Smith'in yeni evi 2011 yılında inşa edildi. Minimalist bir anlayışla dekore edilen eve hakim olan renk ise beyaz.
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MUTLU ÇİFTİN ÇOCUĞU
Willow Smith'in annesi Jada Pinkett ile babası Will, Hollywood'un mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Çiftin evliliğinden 19 yaşındaki Willow'un yanı sıra 22 yayında Jaden adında bir çocuğu daha bulunuyor.
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İKİ KARDEŞİ DAHA VAR
Will Smith'in eski eşi Sheree Zampino'dan da 27 yaşında Trey adında bir oğlu bulunuyor.