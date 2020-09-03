Magazin Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 12:41 | 03 Eylül 2020 - 12:44

Daha 19 yaşında: Kimde var böyle lüks!

Sinemanın ünlü çiftinin 19 yaşındaki kızı, ilk evini satın aldı. Kendisi de müzik dünyasına yönelen genç kız bu ev için 3.1 milyon dolar ödedi.



Backgrid UK