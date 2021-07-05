Çünkü aşk uyumlu giyinmeyi gerektirir: Victoria ve David Beckham 22'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı

KARİYERLERİNİN EN PARLAK DÖNEMİYDİ David ve Victoria Beckham, her ikisi de şöhretlerinin en parlak dönemindeyken tanıştılar. David o sıralarda Manchester United'da oynuyordu, Victoria Adams ise dönemin ünlü müzik grubu Spice Girls'ün üyesiydi. Tanışmaları da öyle sanıldığı gibi romantik falan olmadı. Victoria Adams, Beckham'ın takımının bir dernek yararına düzenlenen maçını izledi. Sonra da futbolcuların dinlendiği bölüme geçti. İşte ünlü çift orada da tanıştı.