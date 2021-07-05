Çünkü aşk uyumlu giyinmeyi gerektirir: Victoria ve David Beckham 22'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı
Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden David ve Vicoria Beckham, 22'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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22 YILLIK EVLİLİK
Beckham, bu güzel gün için hem eşine hem de sosyal medya takipçilerine anlamlı bir jest yaptı. Yıllar önce çekilen ve birbirleriyle uyumlu giysiler içindeki fotoğraflarını bir araya toplayan David Beckham "22 yıl sonra hala uyumlu giysiler içinde" diye yazdı.
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UYUM İÇİN TEŞEKKÜRLER
Victoria Beckham ile evliliğinden dört çocuk babası olan David Beckham mesajını "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum" diye yazdı. Eski futbol yıldızı mesajında karısına harika çocuklar verdiği için ve "hep uyumlu giyindikleri için teşekkür de etti.
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KARİYERLERİNİN EN PARLAK DÖNEMİYDİ
David ve Victoria Beckham, her ikisi de şöhretlerinin en parlak dönemindeyken tanıştılar. David o sıralarda Manchester United'da oynuyordu, Victoria Adams ise dönemin ünlü müzik grubu Spice Girls'ün üyesiydi. Tanışmaları da öyle sanıldığı gibi romantik falan olmadı. Victoria Adams, Beckham'ın takımının bir dernek yararına düzenlenen maçını izledi. Sonra da futbolcuların dinlendiği bölüme geçti. İşte ünlü çift orada da tanıştı.
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BÖYLE ETKİLEDİ
İşin ilginç tarafı o sırada Victoria Adams, alkolü biraz fazla kaçırmıştı. Ayrıntıları hatırlamasa da David Beckham'ı görür görmez ona aşık olduğunu söylemişti daha sonra. Onun gelecekteki eşinden etkilenmesine neden olan ise diğer takım arkadaşları sevgilileriyle vakit geçirirken David Beckham'ın anne ve babasıyla vakit geçirmesi oldu.
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1999'DA EVLENDİLER
O kısa sohbet sırasında Victoria Adams, Beckham'a "Beni yemeğe çıkaracak mısın?" diye sordu. Sonra da beraberlikleri başladı. Çift, 1999 yılında gösterişli bir törenle evlendi.
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800 BİN DOLARLIK DÜĞÜN
Dublin Kalesi'ndeki düğün 800 bin dolara mal oldu. Düğünde Victoria, elmaslarla kaplı bir taç taktı, David ise fildişi renginde bir takım elbise giydi. Sonra gecenin geri kalanında her ikisi de mor renkli kıyafetler giydiler.
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DÖRT TANE ÇOCUKLARI VAR
Beckham çiftinin dört tane çocuğu bulunuyor. 1999'da evlenen Beckham çiftinin 22 yaşında Brooklyn, 18 yaşında Romeo ve 16 yaşında Cruz adında üç tane oğlu var. Çiftin tek kız çocuğu Harper Seven ise 10 yaşında.