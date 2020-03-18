Corona virüs tedavisi gören Tom Hanks'ten hayranlarına: Virüsü bu daktilodan kaptım
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınından etkilenen ilk Hollywood ünlüsü olan Tom Hanks iyileşti ve sosyal medyada konuyla ilgili esprili paylaşımlar yapmaya başladı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Bir film çekimi için bulundukları Avustralya'da virüsü kapan Hanks ve eşi Rita Wilson'ın hastanedeki tedavileri tamamlandı. Her ikisi de 63 yaşında olan çift, Avustralya'dan ayrılmadı. Orada kiraladıkları evde tedavilerinin geri kalan kısmını sürdürecekler.
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Eşi ve kendisinin corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Hanks, hastane çıkışı da takipçilerine bir şaka yaptı. Hanks, "corona" marka daktilosunun fotoğrafını paylaşarak "virüsü ABD'den Avustralya'ya kendisinin taşıdığını" belirten esprili bir gönderi paylaştı.
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Hanks, paylaşımında “Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum” yazdı. Tedavinin evde sürdüğünü belirten Tom Hanks, bazı sorunların tam olarak ortadan kalkmadığını ancak keyiflerinin yerinde olduğunu belirtti.
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Hanks, kendisi ve eşinin corona virüse yakalandığını Twitter ve Instagram hesaplarından duyurmuştu. Çiftin nasıl tedavi edildiği de merak konusu oldu. Bu henüz kesin olarak bilinmese de çifte aynı aileden gelen SARS ve MERS hastalıklarına karşı kullanılan tedavi uygulandığı düşünülüyor.