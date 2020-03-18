Corona virüs tedavisi gören Tom Hanks'ten hayranlarına: Virüsü bu daktilodan kaptım

Hanks, kendisi ve eşinin corona virüse yakalandığını Twitter ve Instagram hesaplarından duyurmuştu. Çiftin nasıl tedavi edildiği de merak konusu oldu. Bu henüz kesin olarak bilinmese de çifte aynı aileden gelen SARS ve MERS hastalıklarına karşı kullanılan tedavi uygulandığı düşünülüyor.