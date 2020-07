Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosu ve oyuncuların biyografisi

Metin Pıhlıs kimdir?

Nerede doğdun ?

29 Şubat 1992 yılında Antalya’da doğdum. Doğum günüm dolayısıyla şu an 6,75 yaşındayım. Seneye 7 yaşıma gireceğim.



Fiziksel özellikler ?

1,84 boyunda 75 kg çekik gözlüyüm. Gözlerim güldüğümde çizgi haline geliyor. Dışarıdan kapalı gibi gözükse de her şeyi görebiliyorum.



Eğitim ?

Liseyi Antalya’da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde okudum. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve hemen arkasından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde konservatuvarı kazandım. Oradan da mezun olur olmaz çocukluk hayalim olan BKM Mutfak’a seçildim. Eğitimimiz Yılmaz Erdoğan ile hala devam etmekte.



Daha önceki tecrübelerin ?

Her lisede olduğu gibi bizde de olan idealist Edebiyat Hocamızın kurduğu tiyatro koluyla tiyatroya başladım. Çocuk oyunlarında yazdım, oynadım. Halı sahada defans oynadım.



Neden oyunculuk

Büyümemenin en güzel yolu olduğu için.