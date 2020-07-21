Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosu ve oyuncuların biyografisi

Eda Nur Hancı kimdir?

Eda Nur Hancı kimdir?

23 Ocak 1996’da İstanbul’da doğdum. Liseyi, Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi’nde 1 yıl İngilizce hazırlıkla okudum bu sırada biraz Almanca da öğrendim. Lisenin başında dilimi geliştirmek için Kanada ve Amerika’da kaldım. Döndüğümde, tüm okul hayatım boyunca amatörce yaptığım oyunculuğu daha profesyonel bir zeminde ilerletmek istediğimi fark ettim. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi almaya başladım. Eğitimden sonra aynı kurumun bünyesinde tiyatro oyunlarında rol aldım. Sonra, çevremdeki herkes ‘oyuncu olacak bu yaa, kesin konservatuar okur’ derken Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünü kazandım. Okulun dili de Fransızca olunca 1 yıl daha hazırlık okumuş oldum. Böyle eğitimimi uzata uzata giderken, oyun çevirileri yapmaya başladım. Hatta kendi çevirdiğim oyunda oynama fırsatı buldum ya da kendi oynadığım oyunu çevirdim, artık siz nereden bakarsanız... Bu sırada doğaçlama tiyatro yaptım ve kısa süre Youtube’ta bir kanalda metin yazarı olarak çalıştım. Dilleri toparlarsak İngilizcem çok iyi, Fransızcam iyi ve çat pat denecek bir de Almancam var. He bir de Latince ve Eski Yunanca okuyabiliyorum ama ne işime yarayacak henüz bir fikrim yok... En çok beni anlatan şeyler; okumak, izlemek ve sonra bunları birleştirip oynamak. Seyahat etmeyi de aşırı severim, bütçem ve zamanım oldukça atom karınca gibi seyahat ederim. Şimdi geldiik en güzel kısma; bu oluşumun parçası olma kısmına. ..Bir arkadaşımın aracılığıyla BKM Mutfak’ın oyuncu seçmesinden haberdar olup başvuru yaptım ve biiir sürü elemeden geçerek Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibine dahil oldum. Sevgili ustam ve ekip arkadaşlarımla yapacaklarım için şimdiden çok kocaman heyecanlıyım!