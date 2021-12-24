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GeriHayat Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın kimdir, şimdi ne yapıyor? Banu Sonay son haliyle şaşırttı!
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Hayat
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 10:42 | 

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın kimdir, şimdi ne yapıyor? Banu Sonay son haliyle şaşırttı!

Bir dönemin fenomen dizisi olan Çılgın Bediş'in sevilen karakterlerinden Banu'yu canlandıran Sonay Aydın canlı yayına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Sonay Aydın'ın son hali şaşkınlık yarattı. Banu karakteriyle hafızalarda yer eden Sonay Aydın kimdir, kaç yaşında, şimdir ne yapıyor merak konusu oldu. İşte Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın hakkında merak edilenler...

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Çılgın Bediş'in Banu'su olarak tanınan Sonay Aydın son haliyle izleyicilerde merak uyandırdı. Estetik yaptırdığı iddialarına da 2. Sayfa programında yanıt veren Sonay Aydın, "Ben hepböyleydim, sadece saçlarımın rengi değişti. İnsanlar hep benim Banu gibi olduğumu sanıyor ancak ben dizide de göğüslerimi bantla kapatıp oynuyordum" açıklamasında bulundu.
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Şimdilerde İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın, evlenerek İngiltere'de yaşamaya karar verdi. Eski eşinin vefatından sonra kötü günler geçirdiğini belirtilen güzel oyuncu, arkadaşı vasıtasıyla şimdiki İngiliz eşi Allan Gibson ile evlendi. Kızına eşinin çok iyi babalık yaptığını da söyledi.
3SONAY AYDIN KİMDİR

SONAY AYDIN KİMDİR?

Sonay Aydın 5 Şubat 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. 49 yaşındaki güzel oyuncu 90'lı yılların fenomen dizisi Çılgın Bediş'in Banu'su olarak hayatımıza girdi. 1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.
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