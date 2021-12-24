Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın kimdir, şimdi ne yapıyor? Banu Sonay son haliyle şaşırttı!

Çılgın Bediş'in Banu'su olarak tanınan Sonay Aydın son haliyle izleyicilerde merak uyandırdı. Estetik yaptırdığı iddialarına da 2. Sayfa programında yanıt veren Sonay Aydın, "Ben hepböyleydim, sadece saçlarımın rengi değişti. İnsanlar hep benim Banu gibi olduğumu sanıyor ancak ben dizide de göğüslerimi bantla kapatıp oynuyordum" açıklamasında bulundu.