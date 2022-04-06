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Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, unutulmaz Çiğdem Tunç filmleri

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Usta oyuncu Çiğdem Tunç, katıldığı 2. Sayfa programında Kemal Sunal ile ilgili anılarını anlattı. Şabaniye filminde de yer alan Çiğdem Tunç, "Keşke Kemal Sunal ile yeniden aynı sette olma imkanı bulsaydım" dedi. Çiğdem Tunç eski hali ile izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç hakkında merak eilenler...

1/3Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, unutulmaz Çiğdem Tunç filmleri

Türk sinemasının önemli filmlerinden Şabaniye'nin oyuncu kadrosunda yer alan Çiğdem Tunç, eski hali ile merak konusu oldu. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu, KEmal Sunal ile anılarından da bahsetti. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çiğdem Tunç filmleri...

2/3ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

3/3ÇİĞDEM TUNÇ FİLMLERİ

ÇİĞDEM TUNÇ FİLMLERİ

1980 Renkli Dünya

1982 Hasret Sancısı

1982 O Kadın

1983 Gecenin Sonu

1984 Alev Alev

1984 Kayıp Kızlar

1984 Şabaniye

1990 Can Dostlar (I)

1991 Aldatacağım / Kaderimsin

1996 Çılgın Bediş

2002 Çekirdek Aile

2003 Tatlı Hayat

2004 Neredesin Firuze

2005 Belalı Baldız

2007 Genco

2010 Geniş Aile

2011 Bizim Yenge

2014 Analı Oğullu

2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk

2017 Aşk-ı Roman

2018 Benim Adım Osssman

2019 Jet Sosyete

2021 Tövbeler Olsun

2022 Seksenler

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