Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, unutulmaz Çiğdem Tunç filmleri

Türk sinemasının önemli filmlerinden Şabaniye'nin oyuncu kadrosunda yer alan Çiğdem Tunç, eski hali ile merak konusu oldu. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu, KEmal Sunal ile anılarından da bahsetti. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Çiğdem Tunç filmleri...
28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.
Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.
1980 Renkli Dünya
1982 Hasret Sancısı
1982 O Kadın
1983 Gecenin Sonu
1984 Alev Alev
1984 Kayıp Kızlar
1984 Şabaniye
1990 Can Dostlar (I)
1991 Aldatacağım / Kaderimsin
1996 Çılgın Bediş
2002 Çekirdek Aile
2003 Tatlı Hayat
2004 Neredesin Firuze
2005 Belalı Baldız
2007 Genco
2010 Geniş Aile
2011 Bizim Yenge
2014 Analı Oğullu
2014 Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk
2017 Aşk-ı Roman
2018 Benim Adım Osssman
2019 Jet Sosyete
2021 Tövbeler Olsun
2022 Seksenler