Bu görüntüler tartÄ±ÅŸma yarattÄ±: Mahremiyeti taciz ediyormuÅŸ gibi hissettim
GeÃ§tiÄŸimiz hafta heyecanla beklediÄŸi bebeÄŸini kaybetmenin acÄ±sÄ±yla sarsÄ±lan top model Chrissy Teigen hastanedeki kÃ¶tÃ¼ anlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu davranÄ±ÅŸÄ± da TV'de ekrana gelen bir sohbet programÄ±nda tartÄ±ÅŸma konusu oldu.Â
Instagram, Mega News Agency
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PAYLAÅžIMLARI TARTIÅžMA YARATTI
EÅŸi John Legend ile birlikte Ã¶lÃ¼ olarak dÃ¼nyaya gelen bebekleriyle Ã§ekilen pozlarÄ±na bile Instagram hesabÄ±nda yer veren Teigen, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sarsÄ±cÄ± acÄ±yÄ± satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼. BirÃ§ok takipÃ§isinden de destek mesajlarÄ± ve sabÄ±r dilekleri aldÄ±.
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'MAHREMÄ°YET' VURGUSU
Fakat Teigen'Ä±n hastaneden yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mlar tartÄ±ÅŸma da yarattÄ± aynÄ± zamanda. BazÄ± kiÅŸiler, her ÅŸeyin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± gerekmediÄŸini, hayatÄ±n bazÄ± acÄ± ve tatlÄ± anlarÄ±nÄ±n mahremiyetinin bozulmamasÄ±nÄ±n Ã§ok daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± savundu.
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'HAYATLARINA DALAN TACÄ°ZCÄ° GÄ°BÄ° HÄ°SSETTÄ°M'
Ä°ngiltere'de ekrana gelen Loose Women adlÄ± programda da bu konu masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. KonuÅŸmacÄ±lar Teigen'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n kendilerinde "bir ailenin mahremini taciz ediyormuÅŸ hissi" yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â Programa online olarak baÄŸlanan sunucu Carol McGiffin "SÃ¶ylemeliyim ki biraz rahatsÄ±z oldum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ÅŸekilde o Ã§ift iÃ§in bir davetsiz misafir, bir tÃ¼r tacizci gibi hissettim kendimi "dedi.
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'BUNLARA TANIK OLMAYA GEREK YOKTU'
McGiffin, Chrissy Teigen'Ä±nÃ§ birÃ§ok takipÃ§isinin, hamileliÄŸin nasÄ±l gittiÄŸini ve neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ettiÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸunu ekleyerek "Ama bunlar bana tanÄ±klÄ±k edilmesi gerekmeyen ÅŸeyler gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
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Ã–ZEL KALMASI GEREKEN BÄ°R DURUM
Carol McGiffin " Onu yargÄ±lamÄ±yorum ve yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylemiyorum. Fakat bunun Ã¶zel kalmasÄ± gereken bir durum olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.Â
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Ä°ZLEYÄ°CÄ°LER TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°
ProgramÄ±n birÃ§ok izleyicisi ise McGiffin'in bu yaklaÅŸÄ±mÄ±na tepki gÃ¶sterdi. KanalÄ± arayan birÃ§ok kiÅŸi programÄ±n iptal edilmesini istedi. Bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Teigen'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n aynÄ± durumdaki birÃ§ok kadÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
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ONU YARGILAMA HAKKINIZ YOK
BirÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Loose Women sunucularÄ±nÄ±n Teigen'e yÃ¶nelik eleÅŸtirileri konusunda da "DÃ¶rt tane kadÄ±n oraya oturmuÅŸlar ve bebek kaybÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n kendilerini ne kadar rahatsÄ±z ettiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yorlar" diyerek onlarla aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Chrissy Teigen'in kendi hayatÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ anlarÄ±nÄ± paylaÅŸmasÄ±nÄ±n yargÄ±lanacak bur durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savunanlar oldu.
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ACI HABERÄ° SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Â Top model Chrissy Teigen ve mÃ¼zisyen John Legend, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini kaybetti. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re Chrissy Teigen, gÃ¼nler sÃ¼ren yoÄŸun bir kanamanÄ±n ardÄ±ndan bebeÄŸini Ã¶lÃ¼ olarak dÃ¼nyaya getirdi. Teigen hastanede yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da o anlarda Ã§ekilen fotoÄŸraflar eÅŸliÄŸinde sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
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SARSICI BÄ°R ACI
Â GeÃ§en ay Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ± beklediklerini sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran Chrissy Teigen, geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ yoÄŸun kanama nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Modele kan verildi ama yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n mÃ¼dahalelere raÄŸmen bebeÄŸini kaybetti. 34 yaÅŸÄ±ndaki model, o anlarÄ±, neler hissettiÄŸini ve neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Instagram hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Chrissy Teigen, hastanede Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±yla birlikte uzun bir mesajÄ± Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸarak yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Teigen, ÅŸok olduklarÄ±nÄ± ve daha Ã¶nce hiÃ§ bilmedikleri derin bir acÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± yazdÄ±. Kendisine verilen kana raÄŸmen, kanamanÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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DAHA DOÄžMADAN JACK ADINI VERDÄ°LER
Â Teigen "Daha Ã¶nce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doÄŸduktan sonra karar vermiÅŸtik, sadece hastaneden ayrÄ±lmadan birkaÃ§ dakika Ã¶nce. Ama bir sebepten karnÄ±mdaki bu kÃ¼Ã§Ã¼k adama Jack adÄ±nÄ± verdik. O bizim iÃ§in her zaman Jack olacak. Jack, kÃ¼Ã§Ã¼k ailemizin bir parÃ§asÄ± olmak iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ± ve sonsuza kadar da Ã¶yle olacak" diye yazdÄ±.
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'EVE BEBEKSÄ°Z GÄ°DÄ°YORUZ'
Sonra da kaybettiÄŸi bebeÄŸine hitaben "Hayatta kalabilmen iÃ§in ihtiyacÄ±n olan evi sana veremediÄŸimiz iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Seni her zaman Ã§ok seveceÄŸiz" satÄ±rlarÄ±nÄ± yazdÄ±. Chrissy Teigen hastane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Twitter mesajÄ±nda da "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasÄ±l gerÃ§ek olabilir" diye yazdÄ±.
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Ä°KÄ° Ã‡OCUKLARI BULUNUYOR
2013 yÄ±lÄ±nda evlenen Chrissy Teigen ile 41 yaÅŸÄ±ndaki John Legend'Ä±n 4 yaÅŸÄ±nda Luna adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve 2 yaÅŸÄ±nda Miles Theodore adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.