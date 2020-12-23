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Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 09:54 | 

Mayoyla doğa yürüyüşü

Geçtiğimiz ekim ayında üçüncü bebeklerinin ölü olarak dünyaya gelmesiyle büyük bir şok yaşayan model Chrissy Teigen ile müzisyen eşi John Legend, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Mega News Agency, Instagram

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1DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
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DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Teigen ve Legend, Noel ve yeni yıl tatili için, ünlülerin gözde tatil bölgesi St Bart adasını seçti. Çift, dün de arkadaşlarıyla birlikte bir doğa yürüyüşüne çıktı.

2DOSTLARI VE YAKINLARI DA EŞLİK ETTİ
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DOSTLARI VE YAKINLARI DA EŞLİK ETTİ

35 yaşındaki Chrissy Teigen ile 41 yaşındaki John Legend'a birlikte tatil yaptıkları dostları da eşlik etti. Grubun diğer üyeleri şort ve tişörtten oluşan kıyafetler tercih ederken Chrissy Teigen ise sırtı açık siyah bir mayo tercih etti.

3SİYAH BİKİNİ GİYDİ
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SİYAH BİKİNİ GİYDİ

İki çocuk annesi model, boynuna bir şal sardı, çantasını da boynuna astı. Teigen, Legend ve beraberlerindeki grup St. Barts adasının doğası içinde keyifli bir yürüyüş yaptı.

4TEIGENİN ANNESİ DE ONLARLA BİRLİKTE
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TEIGEN'İN ANNESİ DE ONLARLA BİRLİKTE

Chrissy Teigen ve John Legend'a eşlik eden grupta, ünlü modelin hem iyi hem kötü günlerinde hep yanında olan annesi Vilailuck Teigen ile saç tasarımcısı Jen Atkin de yer alıyordu.

5MASKE TAKMADILAR
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MASKE TAKMADILAR

Ne Teigen ve Legend'ın ne de birlikte yürüyüş yaptıkları grupta yer alan diğerlerinin maske kullanmaması da dikkat çekti.

6TEST ŞARTI
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TEST ŞARTI

Ünlülerin ve jet sosyete üyelerinin en çok tercih ettiği tatil destinasyonlarından biri olan St. Barthelemy (St. Barts ) adası, geçtiğimiz haziran ayından itibaren Kuzey Amerika'dan giden turistlere kapılarını açtı. Fakat, bu kişilerden negatif koronavirüs testi isteniyor.

7TEST YOKSA İZOLASYON
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TEST YOKSA İZOLASYON

Daha önce test yaptırmamış olan turistlerin ise adaya ulaştıklarında yaptırmaları isteniyor. Ziyaretçilere, test sonuçları çıkana kadar sosyal izolasyon şartı da konuldu.

8ÜÇÜNCÜ BEBEĞİ ÖLÜ DOĞDU
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ÜÇÜNCÜ BEBEĞİ ÖLÜ DOĞDU

Chrissy Teigen, geçtiğimiz ekim ayında üçüncü hamileliğinin ölü doğum ile sonuçlandığını sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Teigen'in hastane yatağında çekilen pozları ve mesajı büyük tartışma yaratmıştı.

9MÜDAHALEYE RAĞMEN HAMİLELİK SONLANDI
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MÜDAHALEYE RAĞMEN HAMİLELİK SONLANDI

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre Chrissy Teigen, günler süren yoğun bir kanamanın ardından bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. 

10AİLENİN BÜYÜK ACISI
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AİLENİN BÜYÜK ACISI

Üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyuran Chrissy Teigen, geçtiğimiz pazar günü yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Modele kan verildi ama yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

11AİLEMİZE KATILMAK İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI
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'AİLEMİZE KATILMAK İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI'

Teigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı.

12İKİ ÇOCUKLARI VAR
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İKİ ÇOCUKLARI VAR

2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile 41 yaşındaki John Legend'ın 4 yaşında Luna adında bir kızı ve 2 yaşında Miles Theodore adında bir oğlu bulunuyor.

13TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI
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TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Bazı kişiler bu kadar özel bir deneyimi sosyal medyadan paylaştığı için modeli eleştirdi. Fakat kadınlar yararına faaliyet gösteren bazı sosyal kuruluşlar da Teigen'in, anlattıklarıyla benzer deneyimler yaşayan çok sayıda kadının sesi olduğunu savundu.

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