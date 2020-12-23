Mayoyla doğa yürüyüşü

'AİLEMİZE KATILMAK İÇİN ÇOK ÇABA HARCADI' Teigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı.