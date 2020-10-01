Ünlü model kötü haberi duyurdu: Daha önce böyle bir acÄ± hissetmemiÅŸtik
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri korkunÃ§ bir acÄ±yla sarsÄ±ldÄ±.
Instagram, Mega News Agency
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DÃœÅžÃœK YAPTI
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olan Ã¼nlÃ¼ model, yoÄŸun bir kanamanÄ±n ardÄ±ndan bebeÄŸini kaybetti.
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KANAMA NEDENÄ°YLE HASTANEYE KALDIRILDI
Top model Chrissy Teigen ve mÃ¼zisyen John Legend, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini kaybetti. Sosyal medya hesaplarÄ±ndanÂ yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re Chrissy Teigen, gÃ¼nler sÃ¼ren yoÄŸun bir kanamanÄ±n ardÄ±ndan bebeÄŸini Ã¶lÃ¼ olarak dÃ¼nyaya getirdi.
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MÃœDAHALEYE RAÄžMEN HAMÄ°LELÄ°K SONLANDI
GeÃ§en ay Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuklarÄ±nÄ± beklediklerini sosyal medya hesabÄ±ndan duyuran Chrissy Teigen, geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ yoÄŸun kanama nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Modele kan verildi ama yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n mÃ¼dahalelere raÄŸmen bebeÄŸini kaybetti.
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34 yaÅŸÄ±ndaki model, o anlarÄ±, neler hissettiÄŸini ve neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de Instagram hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Chrissy Teigen, hastanede Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±yla birlikte uzun bir mesajÄ± Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸarak yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Teigen, ÅŸok olduklarÄ±nÄ± ve daha Ã¶nce hiÃ§ bilmedikleri derin bir acÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± yazdÄ±. Kendisine verilen kana raÄŸmen, kanamanÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
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'AÄ°LEMÄ°ZE KATILMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK Ã‡ABA HARCADI'
Teigen "Daha Ã¶nce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doÄŸduktan sonra karar vermiÅŸtik, sadece hastaneden ayrÄ±lmadan birkaÃ§ dakika Ã¶nce. Ama bir sebepten karnÄ±mdaki bu kÃ¼Ã§Ã¼k adama Jack adÄ±nÄ± verdik. O bizim iÃ§in her zaman Jack olacak. Jack, kÃ¼Ã§Ã¼k ailemizin bir parÃ§asÄ± olmak iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ± ve sonsuza kadar da Ã¶yle olacak" diye yazdÄ±.Â
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DOÄžMAMIÅž BEBEÄžÄ°NE SESLENDÄ°
Sonra da kaybettiÄŸi bebeÄŸine hitaben "Hayatta kalabilmen iÃ§in ihtiyacÄ±n olan evi sana veremediÄŸimiz iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Seni her zaman Ã§ok seveceÄŸiz" satÄ±rlarÄ±nÄ± yazdÄ±.
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'BU NASIL GERÃ‡EK OLABÄ°LÄ°R'
Â Chrissy Teigen hastane Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Twitter mesajÄ±nda da "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasÄ±l gerÃ§ek olabilir" diye yazdÄ±.
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ULTRASON GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°NÄ° PAYLAÅžMIÅžTI
Â Chrissy Teigen, baÅŸÄ±na gelen bu talihsizliÄŸin birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶ncesinde ultrasonda bebeÄŸinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°KÄ° Ã‡OCUKLARI VAR
2013 yÄ±lÄ±nda evlenen Chrissy Teigen ile 41 yaÅŸÄ±ndaki John Legend'Ä±n 4 yaÅŸÄ±nda Luna adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve 2 yaÅŸÄ±nda Miles Theodore adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.Â
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YEMEK KÄ°TAPLARI DA YAZIYOR
Teigen, modelliÄŸin yanÄ± sÄ±ra yemek kitaplarÄ± yazarÄ± olarak da tanÄ±nÄ±yor.