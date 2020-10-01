'AÄ°LEMÄ°ZE KATILMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK Ã‡ABA HARCADI' Teigen "Daha Ã¶nce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doÄŸduktan sonra karar vermiÅŸtik, sadece hastaneden ayrÄ±lmadan birkaÃ§ dakika Ã¶nce. Ama bir sebepten karnÄ±mdaki bu kÃ¼Ã§Ã¼k adama Jack adÄ±nÄ± verdik. O bizim iÃ§in her zaman Jack olacak. Jack, kÃ¼Ã§Ã¼k ailemizin bir parÃ§asÄ± olmak iÃ§in Ã§ok Ã§aba harcadÄ± ve sonsuza kadar da Ã¶yle olacak" diye yazdÄ±.Â