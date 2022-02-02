Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan Ertem şarkıları ve biyografisi

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

1 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda doğan Ceylan Ertem Çerkes bir ailenin kızıdır. Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan Ertem, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. Ardından 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.



2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı. Çalışma sonucunda Berlin’de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.