Cengiz Aytmatov kimdir? Cengiz Aytmatov sözlerinden derlemeler…

Elinden malını mülkünü, varını yoğunu alsalar, bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse, işte buna çare yoktur...



Her şeyi bilirmiş gibi görünmekten çok hoşlanırdı. Ama ne gerek vardı? Olduğu gibi görünmeliydi insan.



Sevgilimden asla ayrı değilim,

Ben onun saçlarıyım, nefesiyim...



Ne güzel türküler yakarmış eskiler! Her türkü tek başına bir tarih sanki.



“Her şeyi bırakır, başımı alıp giderim!” diye düşündü. Ama hemen anladı hiçbir yere gidemeyeceğini. Hiçbir yerde hiç kimsenin ihtiyacı yoktu ona.



"Her şeyi bırakır, başımı alıp giderim!" diye düşündü. Ama hemen anladı hiçbir yere gidemeyeceğini. Hiçbir yerde hiç kimsenin ihtiyacı yoktu ona.