Cemre Baysel: Oyunculukla ilgili motivasyonum insanlara dokunabilmek
Oyuncu Cemre Baysel hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Doğal tavırları ile dikkatleri çeken güzel oyuncu programın challenge kısmında verdiği yanıtlarla şaşırttı. Birine hayır dediyse açıklama yapmayacağını söyleyen Baysel, "Peki ya değer verdiğin biriyse?" sorusuna "Beni kaybetmek istemiyorsa söylemesin" yanıtını verdi.
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Genç oyuncu, mesleği ile ilgili de açıklamalarda bulunurken, oyunculuğun ABC'si üzerine gelen soruya, "Oyunculuk çok farklı bir şey... Ben oyuncuyum demek çok iddialı olur" dedi. Samimi bir havada geçen programın satır başlarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.
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* Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor, yeni bir işe başlıyorum inşallah. Onun heyecanı var.
* Sana oyunculuğun ABC’sini sorsam A, B ve C ne olur sence? Bana bunu anlatır mısın? Oyunculuk bence farklı bir şey ya. Biraz iddialı olur benim için oyuncuyum demek.
* Sence oyuncuyum demek neden iddialı olsun? Oynamaya çalışıyorum diyelim. Bana verilen bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Oyunculuğun ABC’sine his diyelim, doğru his. Ben eğitim almadım ve hissettiğimi oynama çalışıyorum.
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* Nasıl hissediyorsun? O an nasıl hissediyorsam. Hatta yıllar geçtikçe şöyle oluyor. Cemre nasıl hisseder sorusunun yanı sıra bu karaktere nasıl hisseder diye düşünüyorsun. Cemre olarak ben bunu düşünürüm ama Ayşe ya da Fatma ne hisseder gibi.
* Karakterin oradaki duygusunu mu hissetmeye çalışıyorsun inandırmak için yoksa o karaktere inandırmak için kendi duygunu mu ön plana çıkarıyorsun? Cemreye göre bir şeyler yaparım ama Ayşe ve Cemre çok farklı karakterler. Eğer Ayşe’yi oynayacaksam onun gibi hareket etmeye çalışırım. Önemli olan da bu bence oynamayacaksın, hissedeceksin. Bunu burada konuşmam tuhaf ama eğitim almadığım için hissettiğim gibi oynadığımı ifade etmeye çalışıyorum. His diyorum A’ya.
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* B için ne diyorsun? Özgürlük olabilir.
* Oyuncular kendi isimlerini ve karakterini oynamak ister mi acaba? Senin hayatını direkt olarak anlatan bir şey gelse nasıl bir şey olur? Zor ve tehlikeli olabilir bence.
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* Hangi sinema filmi teklifi karşısında heyecandan 3 gün boyunca uyumayı unutursun? Türkiye için her yönetmen ve her yapım şirketi tamamdır benim için ve 2 gün boyunca uyumayabilirim. Ama Warner Bros ya da DC Comics gibi yapım şirketleri varsa 3 gün uyumam yani. Bana “Gel The Shining filmini yeniden çekelim.” deseler hemen giderim. Nasıl uyuyayım yani?
* Herkesin bir anısı ya da mesleki şaşkınlığı vardır. Senin yer aldığın projelerde yaşadığın ve şaşırdığın bir anın oldu mu? Her sette her sahne komik geçiyor. Ama şu inanılmazdı diyebileceğim bir şey yok.
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* Hayatında bulunan en çok para harcayan kişi kim? Ben.
* Ne alırsın genellikle? Ayakkabı veya kıyafet alırım.
* Seni en çok şaşırtan? Annem.
* Neden? Yaptığı her şeye şaşırırım. “Bu kadar şeyi nasıl yapabiliyor?” diye düşünürüm.
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* En kıskanç? Babam ve abim. Bizi sahiplenirler.
* En son en çok yapmayı istediği şey neydi? Paten kaymayı çok istedim. Öğrenmek istedim ama vazgeçtim.
* En son en çok hüzünlendiğin şeyi paylaşabilir misin? Dün gece 5 yıl önce vefat eden kedim aklıma gelince çok üzüldüm.
* En son en çok neye şaşırdın? Çok büyük bir şeye şaşırdım ama bunu söyleyemem.
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* Senin özel hayatınla ilgili bir şeye mi yoksa başkaları ile bağlantılı olan bir şeye mi şaşırdın? Başka biriyle alakalı çarpıcı şeyler öğrendim ve ona şaşırdım.
* En son en çok neye hayır dedin? Kostüm provasında giymek istemediğim bir şeye dedim.
* Hayır diyebilir misin buna? Derim tabii. Sonuçta ortaya bir karakter çıkarmaya çalışıyoruz.
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* “Cemre Baysel sette asi olduğunu itiraf etti.” diye başlık atacağım. (Gülüyor.) Sette yeni bir karakter çıkması için doğru şeyler giymeliyiz. İnsanlar bunun için fikir alışverişi yapabiliyor.
* Sadece ………….. anlarımda huysuz olurum. * Erken kalktığımda, aç olduğumda ve yanımdakinin enerjisi düşükse huysuz olurum.
* Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Mesela birine hayır demişsindir ama açıklamasını yapmamışsındır. O şekilde düşün.
Birine hayır dediysem açıklama yapmam zaten.
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* Ama değer verdiğin biri olursa? Beni kaybetmek istemiyorsa söylemesin.
* Bütün program boyunca senden aldığım enerjiye göre aslında farklı bir hikayen olduğu ve bunun içine girmemek için etrafında dolaşıyorsun. Sevgiyi tarif eder misin? Yaşadığın andan keyif almak bence.
* En utandığın an? Bir kere seti beklettiğimin farkında değildim. Sete çıktığımda “Ooo Cemre hoş geldin. Seni bekliyorduk.” dediklerinde çok utandım.
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* Üzerine düşündükçe kendimi tanıyamıyorum. İnatçılığım. Biraz kendini sal Cemre diyorum. Arada aklıma geliyor ve “Niye bunu yapıyorsun?” diye kendime soruyorum.
* Hemen sonra mı çok sonra mı? Hemen sonra.
* Peki bir sonraki olay için önlem olmuyor mu bu? Olmuyor. Ama ben rahatsızım bu durumdan.
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* O gün o kararı vermeseydim bugün ne olurdu acaba? O gün ilk işimi kabul etmeseydim bugün burada oturmazdım.
* Çok fena reddedilmiştim. Bir sinema filmi vardı. Orada reddedilmiştim. Olsaydı bugün var olan Cemre’ye bir şeyler katacağını düşünüyordum. Amma o olmadan da halledebildim.
* Parayla elde edemeyeceğin bir duygu? Doğum günlerim kutlandığında çok mutlu olurum ben. Kekin üstüne mum dikip bana gelmeleri bile beni çok mutlu ediyor. Bunun parayla yaptıramazsın.
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* Böyle mi gerçekten? Küçük şeylerle mutlu olur musun? Abartıyı asla sevmem. Samimi ve gerçek olanlardan yanayım.
* Böyle devam eder mi? Umarım devam eder. Eğer etmezse mutsuz olabilirim.
* Yetiştirilme tarzıyla ilgili bir şey mi bu? Ailem tarafından ve benim kendimi yetiştirmem burada önem taşıyor.
* İşine dair ne mutlu ediyor seni? Bir şey yapıyorum ve bu takdir ediliyor. Normalde okuldayken hocalarım, annem ve babam takdir ederdi. Resim öğretmenliği okuyorum ve yaptığım bir tabloyu anneme gösterdiğimde çok beğenirdi. Bu daha geniş çaplı bir şey. Tüm kitlelere hitap ediyorsun ve onlara dokunuyorsun. Onlar tarafından onaylanmak çok güzel bir şey.
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* Ne çiziyorsun? Okuldayken akademik çizimler yapıyoruz. Şu anda karakalem çizimleri yapıyorum. Büyük bir vaktim yok tablo yapabilecek. Yağlı boya ve sulu boyada yaparım.
* Sence oynayarak anlatmak mı çizerek anlatmak mı? Oyunda kalıplaşmış bir şeyi anlatıyorsun. Cemre olarak daha fazla ne anlatabilirsin? O yüzden çizerek anlatmak daha kolay.
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* Dilediğin bir kişiye dilediğin bir soruyu 83 milyonun önünde sorma imkanı verildi. Bu kim olurdu ve ne sorardın? Tanıdığın biri olmak zorunda değil. Cemal Süreya'ya bunu sormak isterdim. Nasıl yazdın bu şiirleri diye. Plak kayıtlarını filan dinlerken de “Ne güzel yazmış bunu.” diye sorarım. Çok teşekkür ederiz. Umarım güzel projelerde yer almaya devam edersin ve seni burada tekrar tekrar ağırlarız. Ben çok teşekkür ederim.