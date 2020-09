Cemre Baysel: Oyunculukla ilgili motivasyonum insanlara dokunabilmek

* Hangi sinema filmi teklifi karşısında heyecandan 3 gün boyunca uyumayı unutursun?

Türkiye için her yönetmen ve her yapım şirketi tamamdır benim için ve 2 gün boyunca uyumayabilirim. Ama Warner Bros ya da DC Comics gibi yapım şirketleri varsa 3 gün uyumam yani. Bana “Gel The Shining filmini yeniden çekelim.” deseler hemen giderim. Nasıl uyuyayım yani?



* Herkesin bir anısı ya da mesleki şaşkınlığı vardır. Senin yer aldığın projelerde yaşadığın ve şaşırdığın bir anın oldu mu?

Her sette her sahne komik geçiyor. Ama şu inanılmazdı diyebileceğim bir şey yok.