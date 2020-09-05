Cemre Baysel: Oyunculukla ilgili motivasyonum insanlara dokunabilmek

* Nasıl hissediyorsun?

O an nasıl hissediyorsam. Hatta yıllar geçtikçe şöyle oluyor. Cemre nasıl hisseder sorusunun yanı sıra bu karaktere nasıl hisseder diye düşünüyorsun. Cemre olarak ben bunu düşünürüm ama Ayşe ya da Fatma ne hisseder gibi.



* Karakterin oradaki duygusunu mu hissetmeye çalışıyorsun inandırmak için yoksa o karaktere inandırmak için kendi duygunu mu ön plana çıkarıyorsun?

Cemreye göre bir şeyler yaparım ama Ayşe ve Cemre çok farklı karakterler. Eğer Ayşe’yi oynayacaksam onun gibi hareket etmeye çalışırım. Önemli olan da bu bence oynamayacaksın, hissedeceksin. Bunu burada konuşmam tuhaf ama eğitim almadığım için hissettiğim gibi oynadığımı ifade etmeye çalışıyorum. His diyorum A’ya.