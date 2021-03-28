Cem Cücenoğlu'nun şaşırtan değişimi...56 kilo verdi

44 yaşındaki Cücenoğlu, “Kilomdan dolayı 20 yıl kadar diyabet şeker hastalığı ve tansiyon hastalığıyla uğraştım. Kilo vermek için bu güne kadar birçok yöntem denedim. Bazılarında başarılı oldum ama yine kilo aldım. Ameliyat olmaya karar verdim. Doktorum Cemal Kara tüp mide ameliyatı yaptı. 9 ayda yaklaşık 56 kilo kadar verdim” dedi.
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ARTIK SAĞLIK BİR HAYATIM VAR
Oyuncu, verdiği kilolar sonrası hafiflediğini söyledi: “Daha çok yürümeye ve spor yapmaya başladım. Bu sayede sigarayı da bıraktım. Bunca yıl çok büyük yükleri gereksizce taşıdığımı fark ettim. Fazla kilolar 70’ten fazla hastalığın sebebi. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum.” Behlül AYDIN
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DEĞİŞİMİN BÖYLESİ
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
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“Adını Feriha Koydum” dizisindeki ‘Lara’ rolüyle ünlenen Feyza Civelek zayıflayınca bambaşka biri oldu.
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Oyuncu, 2 ayda 21 kilo verdiğini söyledi. “Kilo verince özgüvenim yerine geldi. Kilonun sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum” diyen Feyza Civelek, Hazal Kaya ve Pelin Öztekin’in “Kilolu oyunculara başrol verilmiyor, fettan karakterler oynatılmıyor” açıklamaları hakkında da konuştu:
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“Kilolu kadınlar fettan rolünü de oynayabilir ama Türkiye şartlarında rol ona göre yazılır. Yurtdışıyla bizim kültürümüz çok farklı. Mesela Adele, dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama Türkiye’de öyle bir şey yok. Burada görsellik çok önemli.”
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Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin “Bana kiloluyken şans verilmiyordu” diyerek ekledi: “Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. 100 kilo olan biri aşık olmaz mı, acı çekmez mi?”
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Öztekin, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:
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"Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım. Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor."
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"100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyen Öztekin şöyle devam etti: "Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum. Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim."
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'ARTIK SOKAKTA BEN DE KÜFÜR YİYORUM'
Oyuncuların hep farklı rolleri canlandırmak istediğini belirten Pelin Öztekin, "Kaç tane sempatik kız oynayabilirim ki?" dedi. Sevimli rollerde oynarken çok sevildiğini belirten oyuncu, kilo verip farklı karakterleri canlandırmaya başladıktan sonra aldığı tepkileri de şöyle anlattı: "Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum." (Günaydın)
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SPOR VE DİYET
Oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda, 1 yılda 40 kilo verdi.
“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.
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Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.
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EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK
Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”
İsmail BAYRAK
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Süreyya Yalçın'ı görenler şoke oldu! 'Lütfen dikkat edin'
Uzun süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, Instagram hesabında mayolu fotoğraflarını paylaştı.
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36 yaşındaki sosyetik ismin zayıflığıyla dikkat çektiği o karelere takipçilerinden yorum yağdı.
Yalçın’ın eşi Ozan Baran ise fotoğrafların altına “Güzel karıcığım benim” diye yazdı.
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Süreyya Yalçın'ın birkaç yıl içindeki büyük değişimi dikkat çekici...
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KARANTİNA SÜRECİNDE FAZLA KİLOLARINDAN TAMAMEN KURTULDU
Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kişi hareketleri kısıtlandığı için kaçınılmaz biçimde kilo aldı. Ama bazıları için de tam tersi bir durum gerçekleşti.
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GÖREN HAYRET ETTİ
Genç model ve oyuncu, herkesin kilo üstüne kilo aldığı dönemde o neredeyse 40 kilo zayıfladı. Şimdi de son görüntüsüyle herkesi hayretler içinde bırakıyor. Onun geçirdiği bu değişim, iki yıllık bir emeğin ürünü.
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DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Efsane müzisyen Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, karantina sürecinde fazla kilolarından tamamen kurtuldu. Model, oyuncu ve moda tasarımcısı olan 35 yaşındaki Kelly Osbourne, önceki gün Malibu'da görüntülendi.
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Tepeden tırnağa siyah ve dar kıyafetler giyen Osbourne, böylece ne kadar zayıfladığını da gözler önüne serdi. Siyah bir kot pantolon, üzerine siyah bir bluz ve aynı renk blazer giyen Osbuorne, yüksek topuklu ayakkabılarından da vazgeçmedi.
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TOPLAMDA 38 BUÇUK KİLO VERDİ
Osbourne geçtiğimiz mart ayının son günlerinde kilolu haliyle görüntülenmişti. Osbourne, zayıflamak için tüp mide operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Genç kadın o sürecin sonunda 38 buçuk kilo verdiğini de belirtmişti.
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İKİ YILLIK BİR SÜREÇ
Kelly Osbourne, operasyonun ardından hemen bütün fazla kilolarından kurtulmadığını uzun bir sürecin sonunda bunun gerçekleştiğini söyledi bir röportajında.
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OPERASYON SONRASI SAĞLIKLI BEKLENDİ
Osbourne operasyon sonrasında da sağlıklı beslenip egzersiz yaparak kilolarından kurtulduğunu söyledi. Genç kadın "bunun için kendisi için yaptığı en iyi şey" olduğunu da belirtti.
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Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi
Verdiği kilolarla da dikkat çeken Işın Karaca, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.
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Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi: “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”
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Oyuncu, ameliyatla kilo vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ameliyat meselesi eşimle aklımıza yatmadı. ‘Böyle yapabiliriz’ dedik, inandık.” Berfu Yenenler de eşinin azmine hayran olduğunu söyledi: “Çok iradeli, azimli. Başaracağına inanıyorum.”
Behlül AYDIN
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Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.
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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.
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Ümit Erdim 45 kilo verdi.
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Burçin Orhon 23 kilo verdi.
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Yeşim Ceren Bozoğlu, 58 kilo verdi.
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Çiçek Dilligil , 5 ayda 24 kilo verdi.
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Emel Müftüoğlu, 30 kilo verdi.
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Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.
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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi.
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İskender Paydaş 2 yılda 50 kilo verdi.
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Işın Karaca 51 kilo verdi.
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Okan Karacan 1 yılda 60 kilo verdi.
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Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu.
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Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.