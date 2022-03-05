Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cem Belevi şarkıları ve hayatı

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.



Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.