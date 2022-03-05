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Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cem Belevi şarkıları ve hayatı

#Cem Belevi#Cem Belevi Kimdir#Cem Belevi İrem Derici

Son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden olan Cem Belevi, Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. İrem Derici ile birlikte seslendirdikleri 'Belki' şarkısı da müzik severlerden tam not alan Cem Belevi'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen Cem Belevi şarkıları...

1/3Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Cem Belevi şarkıları ve hayatı

Son dönemlerde şarkıları kadar özel hayatı da merak konusu olan Cem Belevi, İrem Derici ile aşkıyla konuşulan isimler arasında yer alıyor. İkili, son düetleri 'Belki' ile izleyiciden tam not aldı. Bu akşam ise Şarkılar Bizi Söyler programına birlikte katılıyorlar. Peki, Cem Belevi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cem Belevi şarkıları ve merak edilenler...

2/3CEM BELEVİ KİMDİR

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 yılında İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve bunu ailesinin de fark etmesiyle 7 yaşında piyano dersleri alarak kendini geliştirmeye başlamıştır. Ayrıca Fatih Koleji'nin korosunda şarkı söylemeye başlamıştır. 13 yaşında kendisini en iyi ifade ettiğini söylediği gitarla tanıştı ve bu alanda kendini geliştirmeye devam etti. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve söz yazarlığı yapmaya başladı. İlk bestelerini 13-14 yaşlarında vermeye başladı. Üniversite eğitimi için İngiltere, Cambridge'de 6 ay dil eğitimi almıştır. Dil eğitimi sonrası, David Game College'ta Ekonomi okuduktan sonra, Brunel Üniversitesi'nde Uluslarası İşletme okudu.

Üniversite okurken müzikten kopmamış ve London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te şan eğitiminin yanı sıra Blue, Jazz alanında da eğitim almıştır. İngiltere'de bir şirkette çalışmaya başladığı sırada, her şeyi terk edip Türkiye'ye dönüp müzik kariyeri istediğine karar vermiştir.

3/3CEM BELEVİ ŞARKILARI

CEM BELEVİ ŞARKILARI

2014 - Kim Ne Derse Desin (feat. Ayshe)

2015 - Sevemez Kimse Seni

2015 - Hayat Belirtisi

2015 - Sor

2016 - Alışamıyorum

2017 - Dumanlı Sevda

2017 - Aç Kollarını

2018 - Mışıl Mışıl

2018 - Yedi Düvel

2019 - Bundan Sonra

2019 - Farkında Mısın?

2020 - Kaç Kere Sever İnsan?

2020 - Adaleti Yok (feat. Tetik)

2020 - Farkında Mısın? (Akustik)

2020 - Bundan Sonra (Akustik)

2020 - Leyla & Mecnun

2021 - Leyla & Mecnun (Akustik)

2021 - Dön Bebeğim (Akustik)

2021 - Buz Yanığı (Akustik)

2021 - Bilmez

2021 - Melekti Sanki

2021 - Olaysız Dağılmayalım (Benden Ne Olur Film Müziği)

2022 - Ondan Vazgeçemem Ben

2022 - Gizli

2022 - Bilmez (Akustik)

2022- Belki (İrem Derici düeti)

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