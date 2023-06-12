Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi? Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Caner Toygar'ın nikah şahidi Esra Erol oldu!

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir.

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında oyunculuğunu sergilemiştir.

Son olarak ise Esra Erol'da programında muhabirlik yapmıştır.