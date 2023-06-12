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Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi? Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Caner Toygar'ın nikah şahidi Esra Erol oldu!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 11:20

Gelinim Olur musun? yarışmasıyla tanınan Caner Toygar, Esra Erol'un programında çalışmaya başlamış ve gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla adından söz ettirmişti. Şimdi ise Caner Toygar evliliği ile magazin gündeminde yer alıyor. Esra Erol'da ekibinde muhabirlik yapan Caner Toygar evlendi. Nikah şahitliğini ise Esra Erol ve eşi Ali Özbir yaptı. Caner Toygar düğün fotoğraflarını sosyal medyasından sevenleriyle paylaştı. Peki, Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi? İşte merak edilenler...

1/4Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Caner Toygarın nikah şahidi Esra Erol oldu

Evlilik programıyla tanınan ve daha sonra Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar evlendi. Caner Toygar'ın nikah şahitliğini yapan Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in, takı merasiminde sıra sıra 100 TL'lik para banknotlar dizmesi sosyal medyada gündem oldu. Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi? İşte Caner Toygar'ın nikah töreninden kareler...

2/4Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Caner Toygarın nikah şahidi Esra Erol oldu

Caner Toygar bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturdu. Törende nikah şahitliğini Ali Özbir ve Esra Erol yaptı. Ali Özbir'in takı olarak 100 TL'lik banknotları asması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. 

3/4Caner Toygar kimdir, kaç yaşında, kiminle evlendi Gelinim Olur Musun yarışması ile tanınan Caner Toygarın nikah şahidi Esra Erol oldu

Caner Toygar o anları, "Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük" notunu düşerek sosyal medyasında paylaştı.

4/4CANER TOYGAR KİMDİR

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir.

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında oyunculuğunu sergilemiştir.

Son olarak ise Esra Erol'da programında muhabirlik yapmıştır.

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