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Can Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can oyunculuğu seçti!

#Can Aslantuğ#Mehmet Aslantuğ İle Arzum Onan'ın Oğlu Can#Can Aslantuğ Kimdir

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ, oyunculuğa karar verdiğini açıkladı. Anne ve babasının yolundan gitmeyi seçen Can Aslantuğ, ünlü çiftin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki Can Aslantuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet ASlantuğ Arzum Onan çiftinin oğlu Can Aslantuğ hakkında merak edilenler...

1/3Can Aslantuğ kimdir, kaç yaşında Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onanın oğlu Can oyunculuğu seçti

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can ASlantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir ajans ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Can Aslantuğ açıklamasında, "Sanatın mutfağı ile birlikte eğitimini almaktan mutlu olduğum, önü arkası dahil tüm alanların birbirini beslediğine inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti..." ifadelerine yer verdi. Bu açıklaması ve yakışıklılığıyla Can Aslantuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. İşte Can Aslantuğ hakkında bilgiler...

2/3Can Aslantuğ kimdir, kaç yaşında Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onanın oğlu Can oyunculuğu seçti

1996'da nikah masasına oturan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can, 20 Kasım 2000 doğmuştur. 21 yaşındaki Can Aslantuğ eğitim hayatına İstanbul’da Hisar Okulları’nda başladı.

3/3Can Aslantuğ kimdir, kaç yaşında Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onanın oğlu Can oyunculuğu seçti

Liseyi tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi aldı. Şimdilerde ise Can Aslantuğ, bir ajansla anlaştığını açıklayarak karyerine oyunculukla devam etmeye karar verdi.

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#Can Aslantuğ#Mehmet Aslantuğ İle Arzum Onan'ın Oğlu Can#Can Aslantuğ Kimdir