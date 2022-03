Can Aslantuğ kimdir, kaç yaşında? Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın oğlu Can oyunculuğu seçti!

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can ASlantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir ajans ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Can Aslantuğ açıklamasında, "Sanatın mutfağı ile birlikte eğitimini almaktan mutlu olduğum, önü arkası dahil tüm alanların birbirini beslediğine inanıyorum. Öyleyse çalışma vakti..." ifadelerine yer verdi. Bu açıklaması ve yakışıklılığıyla Can Aslantuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. İşte Can Aslantuğ hakkında bilgiler...