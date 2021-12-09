Camdaki Kız'ın Adil'i Şerif Erol kimdir, kaç yaşında, nereli? Şerif Erol'un gençliği ve dizileri
Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran ödüllü dizisi Camdaki Kız oyuncuları ve konusuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son bölümlerde ön plana çıkan karakterlerden Camdaki Kız'ın Adil'i Şerif Erol, oyunculuğuyla kendine hayran bırakıyor. Başarılı isim Şerif Erol kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şerif Erol dizileri ve hakkında merak edilenler...
Perşembe akşamları izleyiciyi ekrana bağlayan Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Son zamanlarda CAmdaki Kız'ın Adil karakteri etrafında yoğunlaşılan dizide sular durulmuyor. Peki Camdaki Kız'ın Adil beyi Serif Erol kimdir? İşte başarılı oyuncunun hayatı hakkında bilgiler...
ŞERİF EROL KİMDİR?
Şerif Erol, 8 Ekim 1963'te Karşıyaka, İzmir'de doğmuştur. Ünlü tiyatrocu, senarist ve seslendirme sanatçısı Şerif Erol, önemli dizi ve tiyatro oyunlarında yer almıştır.
Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılında Açık Radyo'ya girmiştir.
Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı isimli dizilerin senaryo yazarlığını yapmıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.
Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılında Açık Radyo'ya girmiştir.
Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı isimli dizilerin senaryo yazarlığını yapmıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.
ŞERİF EROL YAZDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2012 Koyu Kırmızı
2007-2008 Bıçak Sırtı
2005-2007 Hırsız Polis
2003 Bir İstanbul Masalı
2007-2008 Bıçak Sırtı
2005-2007 Hırsız Polis
2003 Bir İstanbul Masalı
ŞERİF EROL DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2021- Camdaki Kız (Adil İpekoğlu)
2021 Menajerimi Ara (Şerif Erol - Konuk Oyuncu)
2020 Hayalet: 3 Yaşam (Fikret)
2020 Öğretmen (Metin Müdür)
2019 Kapı
2019 Mucize Doktor (Enver Sarıkadı - Konuk Oyuncu)
2018 Aşk Bu Mu (Rıza)
2017 Yol Ayrımı (Besim)
2017-2020 Kadın (Enver Sarıkadı)
2016 Hangimiz Sevmedik - (Hulusi Gültekin)
2015 Kalbim Ege'de Kaldı (Osman Gıpgıp)
2014 Babamın Cesetleri (Baba)
2014 Şeref Meselesi (Hasan)
2009 Bahtı Kara (Okul Müdürü)
2008 Süt (İstasyon Şefi)
2001 Işık Sesini Arıyor - Belgesel (Seslendirme)
1996 Tabutta Rövaşata (Zühtü)
1992 Otel - Kısa Film
2021 Menajerimi Ara (Şerif Erol - Konuk Oyuncu)
2020 Hayalet: 3 Yaşam (Fikret)
2020 Öğretmen (Metin Müdür)
2019 Kapı
2019 Mucize Doktor (Enver Sarıkadı - Konuk Oyuncu)
2018 Aşk Bu Mu (Rıza)
2017 Yol Ayrımı (Besim)
2017-2020 Kadın (Enver Sarıkadı)
2016 Hangimiz Sevmedik - (Hulusi Gültekin)
2015 Kalbim Ege'de Kaldı (Osman Gıpgıp)
2014 Babamın Cesetleri (Baba)
2014 Şeref Meselesi (Hasan)
2009 Bahtı Kara (Okul Müdürü)
2008 Süt (İstasyon Şefi)
2001 Işık Sesini Arıyor - Belgesel (Seslendirme)
1996 Tabutta Rövaşata (Zühtü)
1992 Otel - Kısa Film