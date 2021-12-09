Camdaki Kız'ın Adil'i Şerif Erol kimdir, kaç yaşında, nereli? Şerif Erol'un gençliği ve dizileri

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol, 8 Ekim 1963'te Karşıyaka, İzmir'de doğmuştur. Ünlü tiyatrocu, senarist ve seslendirme sanatçısı Şerif Erol, önemli dizi ve tiyatro oyunlarında yer almıştır.



Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi Bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılında Açık Radyo'ya girmiştir.



Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesinde kurulan Krek Tiyatrosu'nda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda başrolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Bıçak Sırtı ve Koyu Kırmızı isimli dizilerin senaryo yazarlığını yapmıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.