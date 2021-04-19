Camdaki Kız’da Muzo’yu oynayan Enis Arıkan kimdir? Camdaki Kız Muzo belli oldu

Gerçek bir hikâyeden uyarlanmış olan Camdaki Kız dizisine Koroğlu Ailesi’nin üyesi, Sedat’ın kardeşi olan Muzo, dizide şu ana kadar ismi sürekli geçmiş ancak kendini hiç göstermemişti. Odasından çıkmayan, konuşmayan bir karakter olan Muzo’yu kimin oynayacağı ise, dizinin izleyenleri tarafından merak konusu olmuştu. Muzo kimdir sorusu 22 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümde son buluyor. Odasından ilk defa çıkacak olan Camdaki Kız’daki Muzo’ya ise Enis Arıkan hayat veriyor. Peki Camdaki Kız Muzo ve Enis Arıkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Enis Arıkan hakkında merak edilenler…