Camdaki Kız’da Muzo’yu oynayan Enis Arıkan kimdir? Camdaki Kız Muzo belli oldu
Ekranlarda kısa sürede büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisinde, sık sık adı geçen Muzo (Muzaffer) karakterine hayat veren ünlü isim belli oldu. Diziyi yakından takip edenlerin internette sürekli aradıkları isim olan Muzo (Muzaffer) kimdir merak konusu olmuştu. Dizide sürekli adını duyduğumuz Muzo’ya hayat veren isim Enis Arıkan, fragmanı izleyenlerde heyecan uyandırdı. Peki Camdaki Kız Muzo’yu oynayan Enis Arıkan kimdir?
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Gerçek bir hikâyeden uyarlanmış olan Camdaki Kız dizisine Koroğlu Ailesi’nin üyesi, Sedat’ın kardeşi olan Muzo, dizide şu ana kadar ismi sürekli geçmiş ancak kendini hiç göstermemişti. Odasından çıkmayan, konuşmayan bir karakter olan Muzo’yu kimin oynayacağı ise, dizinin izleyenleri tarafından merak konusu olmuştu. Muzo kimdir sorusu 22 Nisan Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümde son buluyor. Odasından ilk defa çıkacak olan Camdaki Kız’daki Muzo’ya ise Enis Arıkan hayat veriyor. Peki Camdaki Kız Muzo ve Enis Arıkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Enis Arıkan hakkında merak edilenler…
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CAMDAKİ KIZ MUZO KİM?
Camdaki Kız dizisinde Koroğlu Ailesinin oğullarından biri olarak karşımıza çıkan Muzo, odasından hiç çıkmayan ve çevresiyle hiç konuşmayan bir karakter. Kardeşleri Selen ve Sedat’ın aksine dizide şu ana kadar hiç görülmeyen Muzo, dizinin yayınlanan yeni fragmanında ortaya çıkıyor. İzleyenlerde merak uyandıran Muzo’ya hayat veren oyuncu ise Enis Arıkan oldu.
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ENİS ARIKAN KİMDİR?
Son zamanlarda adını Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform EXXEN'deki "@EnisArıkan" isimli bir programıyla duyuran Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, bugüne kadar çeşitli reklam projelerinde ve dizilerde rol aldı.
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İlk dizisi 1998 yılındaki Aynalı Tahir ile başlayan Enis Arıkan, hemen ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok başarılı projede rol aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise Gülse Birsel’in yazdığı ve başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle sevilen Enis Arıkan, annesinin videolarını da paylaştığı ve eğlenceli Youtube ve instagram videolarıyla da gündemdeki yerini koruyor.