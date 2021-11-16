Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi ortaya çıkıyor... Yüsra Geyik kimdir?
Camdaki Kız dizisinde Muzo’nun sevgilisi ilk kez göründü. Perşembe akşamları ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde Muzo’nun sevgilisini genç oyuncu Yüsra Geyik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisinde transfer olan Yüsra Geyik kimdir?
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“Arka Sokaklar”da canlandırdığı ‘Zeliha’ rolüyle tanınan Yüsra Geyik, “Camdaki Kız”ın kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu, Muzo’nun kız arkadaşını canlandıracak. Genç oyuncu, ilk kez perşembe akşamı yayınlanacak 20’nci bölümde seyirci karşısına çıkacak.
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Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.