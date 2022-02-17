Camdaki Kız Pera kimdir?, kaç yaşında? Leyla Feray hakkında bilgiler

Camdaki Kız Pera’nın kim olduğu araştırılıyor. Camdaki Kız dizisinde yer alan Pera karakterine Leyla Feray hayat veriyor. Leyla Feray’ın daha önce rol aldığı diziler arasında İkimizin Sırrı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Ben Onu Çok Sevdim de yer alıyor.