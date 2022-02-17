Camdaki Kız Pera kimdir?, kaç yaşında? Leyla Feray hakkında bilgiler

Camdaki Kız Pera’nın kim olduğu araştırılıyor. Camdaki Kız dizisinde yer alan Pera karakterine Leyla Feray hayat veriyor. Leyla Feray’ın daha önce rol aldığı diziler arasında İkimizin Sırrı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Ben Onu Çok Sevdim de yer alıyor.
Leyla Feray, 8 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Medya ver Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Feray, oyuncu Serhat Teoman ile birliktelik yaşıyor.
2013 yılında “Ben Onu Çok Sevdim” dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı.
“Paşa Gönlüm” (2014), “Üç Arkadaş” (2014), “Muhteşem Yüzyıl-Kösem” (2016) dizilerinde yer aldı.
2017 yılında “Kardeşim Benim-2” filminde “Leyla” karakterini canlandırdı.
2018 yılında bağımsız kısa Film olan “Aries”te rol aldı.
2020 yılında dijital platformun mini belgesel drama dizisi “Rise of Empires: Ottoman”da “Huma Hatun” karakterini oynadı.
2020’de TRT 1’de yayımlanan “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinde “Gevher Hatun” karakterini canlandırdı. İkimizin Sırrı dizisinde Neva karakterine hayat verdi.