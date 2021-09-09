Camdaki Kız oyuncuları kimdir? Camdaki Kız dizisi yeni sezon için geri sayım
Camdaki Kız oyuncuları, dizinin izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni sezonu ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek. Peki, Camdaki Kız dizisi oyuncuları kimdir? İşte oyuncu kadrosu
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Camdaki Kız dizisi oyuncuları merak ediliyor. Yeni bölümleri ile her hafta perşembe akşamları ekrana gelen sevilen dizi Camdaki Kız bu akşam yeni sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizide Nalan karakterine Burcu Biricik, Sedat karakterine Feyyaz Şerifoğlu, Muzaffer karakterine Enis Arıkan, Cana karakterine Hande Ataizi hayat veriyor.
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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Camdaki Kız oyuncuları arasında Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.
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NALAN (BURCU BİRİCİK)
Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride’nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.
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SEDAT (FEYYAZ ŞERİFOĞLU)
Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.
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CANA (HANDE ATAİZİ)
Ülkenin en ünlü işadamlarından birinin kızıdır. Evlidir ve iki oğlu vardır. Cana neşeli, her şeyi dalgaya alabilen, pozitif ve tüm olaylara kendine has bakış açısı olan bir kadındır.