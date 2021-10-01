Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında
Camdaki Kız 14. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümünün final sahnesinde Cana büyük bir şok yaşadı. Son bölüme Cana’nın Nalan ve Sedat’ı görmesi damga vurdu. Dizinin bölüm sonunda Sedat Nalan’ı öperken Cana ile göz göze geldi. Peki, Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Camdaki Kız dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Kanal D’nin sevilen dizisinde heyecan devam ediyor. Camdaki Kız 13. bölümde Cana’nın kocasının onu evden kovması da bölümün dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Yemek esnasında Cana’nın kocası telefonda Sedat’ın aramasını ve mesajlarını gördü. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. İşte son bölümde yaşananlar
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CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Camdaki Kız 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
Camdaki Kız dizisinin son bölümüne Cana’nın Nalan ve Sedat’ı görmesi damga vurdu. Dizinin bölüm sonunda Sedat Nalan’ı öperken Cana ile göz göze geldi.Son bölümde kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak işe aldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yaptı.
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Nalan’ın hazırladığı kahvaltı da bölümün dikkat çeken sahnelerinden biriydi. Rafet bu kahvaltıda kullanılan ürünlerin bolluğuna sinirlense de bunu Nalan’a söylemedi.
Cana’nın kocasının onu evden kovması da bölümün dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Yemek esnasında Cana’nın kocası telefonda Sedat’ın aramasını ve mesajlarını gördü. Sedat’tan gelen mesajlarda, ‘Ne yaptığını zannediyorsun Cana? Görüşmeye devam edebilmemiz için evliliğim sürmeli, Nalan’ı karalayarak işimizi zorlaştırıyorsun’ yazılıydı.
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Nalan ve Hayri son bölümde karşı karşıya geldi. Nalan ve Sedat Rafet’i görmek için Hayri’nin evine geldi.