Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gözler Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Camdaki Kız 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.



Camdaki Kız dizisinin son bölümüne Cana’nın Nalan ve Sedat’ı görmesi damga vurdu. Dizinin bölüm sonunda Sedat Nalan’ı öperken Cana ile göz göze geldi.Son bölümde kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak işe aldı. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yaptı.