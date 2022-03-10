Cahit Kaşıkçılar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar dizileri

CAHİT KAŞIKÇILAR KİMDİR?

Cahit Kaşıkçılar, 11 Ekim 1957 tarihinde Bursa'da doğdu. 80'li yıllarda Bursa'da İncirli caddesinde VHS kaset kiralayan dükkân işletmiş, ayrıca düğünlerde kameramanlık yapmıştır. 90'ların başında da "Komedi Dans Üçlüsü"ne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmıştır.



Kaşıkçılar, oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başladı. Bıyığı sebebiyle Sarı Bıyık lakabını aldı. Ayrıca bu dizinin senaryo yazarlığını ve bazı bölümlerinin yönetmenliğini de yapmıştır. Çeşitli gösterilerde şovmen olarak görev yapan Cahit Kaşıkçılar, oyunculuk ve tiyatroculuk kariyerine halen devam etmektedir.