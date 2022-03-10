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Cahit Kaşıkçılar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar dizileri

#Cahit Kaşıkçılar#Sarı Bıyık Cahit Kaşıkçılar#Gerçek Kesit

Sarı Bıyık olarak tanınan Cahit Kaşıkçılar, Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar'ın hayatı merak konusu oldu. Samimi ve espirili kişiliğiyle çok sevilen ve sanal dünyada fenomen olan Cahit Kaşıkçılar, katıldığı 2. Sayfa programında çekim anılarını anlattı. Peki, Cahit Kaşıkçılar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sarı Bıyık Cahit Kaşıkçılar hakkında merak edilenler...

1/3Cahit Kaşıkçılar kimdir, kaç yaşında, nereli Gerçek Kesitin Sarı Bıyıkı Cahit Kaşıkçılar dizileri

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başlayan Cahit Kaşıkçılar, fenomen olma hikayesini anlattı. Çekimleri yapılan Gerçek Kesit'te samimi ve gerçek hikayelerin anlatıldığını söyleyen Kaşıkçılar, başarısını samimi ve içten oluşuna bağlı olduğunu ifade etti. İşte Cahit Kaşıkçılar'ın hayatı ve dizileri...

2/3CAHİT KAŞIKÇILAR KİMDİR

CAHİT KAŞIKÇILAR KİMDİR?

Cahit Kaşıkçılar, 11 Ekim 1957 tarihinde Bursa'da doğdu. 80'li yıllarda Bursa'da İncirli caddesinde VHS kaset kiralayan dükkân işletmiş, ayrıca düğünlerde kameramanlık yapmıştır. 90'ların başında da "Komedi Dans Üçlüsü"ne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmıştır.

Kaşıkçılar, oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başladı. Bıyığı sebebiyle Sarı Bıyık lakabını aldı. Ayrıca bu dizinin senaryo yazarlığını ve bazı bölümlerinin yönetmenliğini de yapmıştır. Çeşitli gösterilerde şovmen olarak görev yapan Cahit Kaşıkçılar, oyunculuk ve tiyatroculuk kariyerine halen devam etmektedir.

3/3CAHİT KAŞIKÇILAR DİZİLERİ

CAHİT KAŞIKÇILAR DİZİLERİ

Gerçek Kesit - Sarı Bıyık

Çiçek Taksi - Kerhaneci Hüseyin

Gurbetçiler

Tatlı Hayat - Cemal

Yeditepe İstanbul

En Son Babalar Duyar - Nihat

Kınalı Kar

Hayat Bilgisi - Cahit

Kanalizasyon - Program Sunucusu

Doktorlar

Dikkat Şahan Çıkabilir - Samet

Akasya Durağı - Balıkçı Temel

Arka Sokaklar - Osman

Leyla ile Mecnun - Sarı Bıyık (Organ mafyası)

Kardeş Payı - Hakim

Gerçek Kesit: Manyak - Rıza Elmas/Sarı Bıyık

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