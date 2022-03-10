Cahit Kaşıkçılar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek Kesit'in Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar dizileri

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başlayan Cahit Kaşıkçılar, fenomen olma hikayesini anlattı. Çekimleri yapılan Gerçek Kesit'te samimi ve gerçek hikayelerin anlatıldığını söyleyen Kaşıkçılar, başarısını samimi ve içten oluşuna bağlı olduğunu ifade etti. İşte Cahit Kaşıkçılar'ın hayatı ve dizileri...
Cahit Kaşıkçılar, 11 Ekim 1957 tarihinde Bursa'da doğdu. 80'li yıllarda Bursa'da İncirli caddesinde VHS kaset kiralayan dükkân işletmiş, ayrıca düğünlerde kameramanlık yapmıştır. 90'ların başında da "Komedi Dans Üçlüsü"ne benzer bir grup kurmuş, bu grupla düğünlerde çeşitli gösteriler yapmıştır.
Kaşıkçılar, oyunculuk kariyerine ilk olarak 1993 yılında Flash TV tarafından Bursa'da çekimleri yapılan Gerçek Kesit dizisi ile başladı. Bıyığı sebebiyle Sarı Bıyık lakabını aldı. Ayrıca bu dizinin senaryo yazarlığını ve bazı bölümlerinin yönetmenliğini de yapmıştır. Çeşitli gösterilerde şovmen olarak görev yapan Cahit Kaşıkçılar, oyunculuk ve tiyatroculuk kariyerine halen devam etmektedir.
Gerçek Kesit - Sarı Bıyık
Çiçek Taksi - Kerhaneci Hüseyin
Gurbetçiler
Tatlı Hayat - Cemal
Yeditepe İstanbul
En Son Babalar Duyar - Nihat
Kınalı Kar
Hayat Bilgisi - Cahit
Kanalizasyon - Program Sunucusu
Doktorlar
Dikkat Şahan Çıkabilir - Samet
Akasya Durağı - Balıkçı Temel
Arka Sokaklar - Osman
Leyla ile Mecnun - Sarı Bıyık (Organ mafyası)
Kardeş Payı - Hakim
Gerçek Kesit: Manyak - Rıza Elmas/Sarı Bıyık