Büyükşen cinayetinde son durum… Büyükşen cinayeti çözüldü mü, yeni gelişme var mı?

YASAK AŞK İDDİASI Günün dikkat çeken iddialarından bir diğeriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi.



Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.



Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.