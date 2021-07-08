Büyükşen cinayetinde son durum… Büyükşen cinayeti çözüldü mü, yeni gelişme var mı?
Türkiye’nin aylardır aydınlatılmasını beklediği Büyükşen cinayetiyle ilgili gelişmeler merak ediliyor. Kızları Büşra, büyük oğul Uğur ve gelin Betül, Büyükşen cinayetinin şüphelileri arasında gösteriliyordu. Ailenin küçük oğlu Osman Büyükşen’in feryadı üzerine uzman ekip araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Büyükşen cinayetinde son durum ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Büyükşen cinayeti çözüldü mü?
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konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil köyünde öldürülen Büyükşen çifti ile ilgili sır perdesi henüz aralanmadı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Müge Anlı ise kamuoyunda "mehir cinayeti" olarak yer bulan olayla ilgili tüm konuşulanları canlı yayında değerlendiriyor.
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Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapıp 2 aylık ara verdi. Hiçbir şekilde konuşmayan Büşra Büyükşen içinse hipnoz yapılacağı açıklandı. Müge Anlı, jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyükşen'e hipnoz uygulanacağını açıkladı. JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.
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YASAK AŞK İDDİASI
Günün dikkat çeken iddialarından bir diğeriyse Büyükşen çiftinin komşuları Osman Büyükdoğrucan ile gelinleri Betül Büyükşen arasında bir ilişki olduğuna dairdi. İsmil'de konuşulan iddianın geçmişinin cinayetten daha eski olduğu öğrenildi.
Büyükşen ailesiyle sık sık bir araya geldiği söylenen Büyükdoğrucan'ın cenaze evine hiç uğramaması da şüpheleri arttırdı. Betül Büyükşen, daha önce bu iddiayı hiç duymadığını belirtti.
Büyükşen, "Osman Büyükdoğrucan benden yaşça büyük. Ben sadece babamla bir araya geldiklerinde çay demlerdim. Onun haricinde telefon numarası bile bende yok" diye konuştu.
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YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
30 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme gelen ilk iddia talihsiz çiftin yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini işaret etti. Ortaya atılan iddiaya göre, Büyükşen çiftini öldüren kişi ya da kişilerin amacı bir başkasını öldürmekti. Evler arasındaki benzerlik nedeniyle Metin – Necla Büyükşen çifti cinayete kurban gitti. Olayla ilgili İsmil sakinleri, "Büyükşen ailesinin evinin yakınında, sorunlar yaşayan bir aile var. Bu ailede yasak ilişki ve tefeciden alınan borç konuşuluyor. Bu nedenle yanlışlıkla işlenen bir cinayet olabilir" iddiasını ortaya attı.
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Öldürülen Necla Büyükşen'in kız kardeşi Kamuran Büyükşen ise bu iddianın doğru olmadığını savundu. Çifte cinayette ablasını kaybeden kız kardeş, "Bu iddiaları ortaya atan kişi Betül'ün annesi. Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar" sözlerini kullandı. Betül Büyükşen, iddianın annesi tarafından dile getirildiğini doğrularken anne Alime Büyüktorcan, "Kamuran yalan söylüyor. Ben de bir yerlerden duydum. Zaten bu iddialar sürekli konuşuluyordu" diye konuştu.