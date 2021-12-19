Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı
Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...
2019-2020 sezonunda yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk “Arkadaşız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.
MAHKEMEYE VERDİ
Selena dizisindeki ‘Kıvılcım’ rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, 2018-2019 sezonunda “Elimi Bırakma” dizisinde rol almıştı. Oyuncu, geçtiğimiz yaz tatildeyken tesadüfen o dizinin yapımcısıyla karşılaştı. Sohbet sırasında dizideki ücretinin “komik” bir rakam olduğunu söyleyen Şenel, aldığı cevapla büyük şok yaşadı. Yapımcı, Şenel için menajerlik şirketine çok daha yüksek bir ücret ödediğini söyledi. Şenel, o dönem kayıtlı olduğu UK İletişim’in kendisiyle ve yapımcıyla farklı sözleşmeler imzaladığını, şirket tarafından dolandırıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Oyuncu, emeği karşılığında hak ettiği ücretin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti. Ancak mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.
BODRUMLU OLUYORLAR
Oya Başar ve Zuhal Olcay, Bodrumlu ünlüler kervanına katıldı. Oya Başar, Türkbükü’nden almak istediği evden vazgeçerek Gündoğan’da iki katlı bahçe içinde bir yer aldı. Başar’ın ocak ayında yeni evine taşınacak. Zuhal Olcay da İstanbul’daki evini kiraya verip Bodrum’daki yazlığında yaşayacak. Sanatçı, kış boyunca evini tadilat yaptıracak. Olcay’ın yılın büyük bölümünü Bodrum’da geçireceğini öğrendim.
TOLGA'NIN KIZINA HEDİYE
Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman’ın kızıyla, kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu ve Arman’la bu sayede tanıştıkları iddialarını, “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlar” açıklamasıyla yalanlamıştı. Şener, önceki gün kızı İrem Kutluay’la Bebek’te objektife takıldı. Yılbaşı için hediye almaya geldiklerini söyleyen Şener, muhabirlerin hediye kime sorusuna, “Tolga’nın kızına” yanıtını verdi.