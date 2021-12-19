Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı

MAHKEMEYE VERDİ

Selena dizisindeki ‘Kıvılcım’ rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, 2018-2019 sezonunda “Elimi Bırakma” dizisinde rol almıştı. Oyuncu, geçtiğimiz yaz tatildeyken tesadüfen o dizinin yapımcısıyla karşılaştı. Sohbet sırasında dizideki ücretinin “komik” bir rakam olduğunu söyleyen Şenel, aldığı cevapla büyük şok yaşadı. Yapımcı, Şenel için menajerlik şirketine çok daha yüksek bir ücret ödediğini söyledi. Şenel, o dönem kayıtlı olduğu UK İletişim’in kendisiyle ve yapımcıyla farklı sözleşmeler imzaladığını, şirket tarafından dolandırıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Oyuncu, emeği karşılığında hak ettiği ücretin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti. Ancak mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.