MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBurcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı
GeriMagazin Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 07:00 | 

Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Ulus’taki partide yakınlaştı

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1
2019-2020 sezonunda yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk “Arkadaşız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.
2KİMSELERE ALDIRMADAN...

KİMSELERE ALDIRMADAN...

İki isim, geçtiğimiz akşam Ulus29’da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi. Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.
3MAHKEMEYE VERDİ

MAHKEMEYE VERDİ

Selena dizisindeki ‘Kıvılcım’ rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel, 2018-2019 sezonunda “Elimi Bırakma” dizisinde rol almıştı. Oyuncu, geçtiğimiz yaz tatildeyken tesadüfen o dizinin yapımcısıyla karşılaştı. Sohbet sırasında dizideki ücretinin “komik” bir rakam olduğunu söyleyen Şenel, aldığı cevapla büyük şok yaşadı. Yapımcı, Şenel için menajerlik şirketine çok daha yüksek bir ücret ödediğini söyledi. Şenel, o dönem kayıtlı olduğu UK İletişim’in kendisiyle ve yapımcıyla farklı sözleşmeler imzaladığını, şirket tarafından dolandırıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Oyuncu, emeği karşılığında hak ettiği ücretin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti. Ancak mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.
4İLK KEZ TÜRKİYEDE

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

“O Ses Almanya” yarışmasındaki performansıyla büyük ses getiren Türk şarkıcı Zeynep Avcı, ilk kez Türkiye’de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Avcı, yılbaşı gecesi Bakırköy Hilton Otel’de konser verecek. Şarkıcıyı canlı dinlemenin bedeli ise kişi başı 2 bin 750 lira.
5BODRUMLU OLUYORLAR

BODRUMLU OLUYORLAR

Oya Başar ve Zuhal Olcay, Bodrumlu ünlüler kervanına katıldı. Oya Başar, Türkbükü’nden almak istediği evden vazgeçerek Gündoğan’da iki katlı bahçe içinde bir yer aldı. Başar’ın ocak ayında yeni evine taşınacak. Zuhal Olcay da İstanbul’daki evini kiraya verip Bodrum’daki yazlığında yaşayacak. Sanatçı, kış boyunca evini tadilat yaptıracak. Olcay’ın yılın büyük bölümünü Bodrum’da geçireceğini öğrendim.
6TOLGANIN KIZINA HEDİYE

TOLGA'NIN KIZINA HEDİYE

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman’ın kızıyla, kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu ve Arman’la bu sayede tanıştıkları iddialarını, “Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlar” açıklamasıyla yalanlamıştı. Şener, önceki gün kızı İrem Kutluay’la Bebek’te objektife takıldı. Yılbaşı için hediye almaya geldiklerini söyleyen Şener, muhabirlerin hediye kime sorusuna, “Tolga’nın kızına” yanıtını verdi.
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi