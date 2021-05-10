Buralarda arsa ve arazi sahibi olanlar yaşadı! Yüzde 59 değer kazandı
Pandemi süreciyle beraber konut yatırımlarının yanı sıra arazi ve arsalara da talep arttı. Bu durum da arsa ve arazi fiyatlarını etkiledi. İşte en çok değerlenen bölgeler...
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Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu. (Liste arsa değişim oranlarına göre sıralanmıştır.