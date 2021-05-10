MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Buralarda arsa ve arazi sahibi olanlar yaşadı! Yüzde 59 değer kazandı
GeriEkonomi Buralarda arsa ve arazi sahibi olanlar yaşadı! Yüzde 59 değer kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 06:56 | 

Buralarda arsa ve arazi sahibi olanlar yaşadı! Yüzde 59 değer kazandı

Pandemi süreciyle beraber konut yatırımlarının yanı sıra arazi ve arsalara da talep arttı. Bu durum da arsa ve arazi fiyatlarını etkiledi. İşte en çok değerlenen bölgeler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Türkiye genelinde son 1 yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları ise yüzde 24 artış gösterdi. Endeksa verilerine göre ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu. (Liste arsa değişim oranlarına göre sıralanmıştır.

2Şehir: İstanbul

Şehir: İstanbul

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 1572

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 19

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 150

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 2

3Şehir: Bursa

Şehir: Bursa

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 868

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 19

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 58

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 16

4Şehir: İzmir

Şehir: İzmir

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 1053

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 29

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 82

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%):24

5Şehir: Ankara

Şehir: Ankara

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 414

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 35

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 42

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 11

6Şehir: Balıkesir

Şehir: Balıkesir

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 793

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 39

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 36

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 39

7Şehir: Çanakkale

Şehir: Çanakkale

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 708

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 40

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 48

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 33

8Şehir: Aydın

Şehir: Aydın

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 757

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 49

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 45

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 29

9Şehir: Muğla

Şehir: Muğla

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 886

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 53

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 67

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 29

10Şehir: Antalya

Şehir: Antalya

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 796

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 59

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 65

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 35

11Türkiye

Türkiye

Arsa (konut imarlı) metrekare fiyatı (TL/m2): 701

Arsa (konut imarlı) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 37

Arazi (tarla/bağ/bahçe) metrekare fiyatı (TL/m2): 51

Arazi (tarla/bağ/bahçe) fiyatlarında son 1 yıllık değer değişimi (%): 24

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi