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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 07:00,

Burak Özçivit arada kaldı! Görümce krizi...

Fahriye Evcen tartıştığı görümcesi Burçun Özçivit’le arasındaki ipleri tamamen kopardı, Burak Özçivit iki kadın arasında kaldı!

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1SOSYAL MEDYADA SİLDİ

SOSYAL MEDYADA SİLDİ

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit’in evinde şu sıralar “görümce krizi” yaşanıyor. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit’le tartıştı.

2KARANI ARTIK GÖRMEYECEK

KARAN'I ARTIK GÖRMEYECEK!

Bu tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan’ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı aldı.

3AİLELER BARIŞTIRAMADI

AİLELER BARIŞTIRAMADI

Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı. Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan’ın 1’inci yaş gününü de kutlayamadı. Eşi ve kardeşi arasında çaresiz kalan Burak Özçivit şimdilerde kara kara bu krizi nasıl atlatacaklarını düşünüyor.

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İddiaya göre Fahriye Evcen, Burak Özçivit’in de kardeşiyle görüşmesini istemiyor.

5 yıllık eşi Ahmet Deniz’den 4 ay önce boşanan Burçun Özçivit’in Açelya adında bir kızı var.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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