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Bugün TV'de ne var? 28 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

#Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Ne Var#28 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Sevilen dizi ve programların yeni bölümleri ilgiyle takip edilirken tüm kanalların tv yayın akışı televizyon izleyicisi tarafından araştırılıyor. Bugün tv'de fenomen dizilerin yanı sıra yerli- yabancı filmler de yer alacak. Ayrıca Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 28 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...

1/8Bugün TVde ne var 28 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi

Tüm kanalların tv yayın akışı günün arama listelerinde yerini aldı. İzleyiciler takip ettikleri program ve dizilerin tv yayın akışında yer alıp almadığını merak ediyorlar. Bugün televizyonda, Yasak Elma, Üç Kuruş, Üç Kız Kardeş dizilerinin yanı sıra Survivor 2022 All Star da yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 28 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Sadakatsiz

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kasırgada Vurgun

22:20 Yabancı Sinema Kasırgada Vurgun

00:30 Kaderimin Oyunu

4/8SHOW TV AKIŞI

SHOW TV AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Oğlum

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Sevimli Tehlikeli

22:15 Yabancı Sinema Çin Seddi

00:15 Yalnız Kurt

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

18:45 Şule

20:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

7/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

8/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

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#Tv Yayın Akışı#Bugün TV'de Ne Var#28 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı