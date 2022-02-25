Bugün TV'de ne var? 25 Şubat 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat



10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:30 Fulya ile Umudun Olsun



19:00 FOX Ana Haber



20:00 Aşk Mantık İntikam



23:30 Orta Sayfa