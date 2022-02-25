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Bugün TV'de ne var? 25 Şubat 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

#Bugün TV'de Ne Var#Tv Yayın Akışı#25 Şubat 2022 Cuma KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Sevilen dizi ve programların yeni bölümleri ilgiyle takip edilirken tüm kanalların tv yayın akışı televizyon izleyicisi tarafından araştırılıyor. Bugün tv'de fenomen dizilerin yanı sıra yeni diziler de yeni bölümleriyle yer alacak. Ayrıca Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 25 Şubat 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...

1/8Bugün TVde ne var 25 Şubat 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi

Tüm kanalların tv yayın akışı günün arama listelerinde yerini aldı. İzleyiciler takip ettikleri program ve dizilerin tv yayın akışında yer alıp almadığını merak ediyorlar. Bugün televizyonda, yeni dizi Yalnız Kurt, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam'ın yanı sıra Survivor 2022 All Star da yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte, 25 Şubat 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

3/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

4/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz 18.40 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişanla Gülümse Hayata

11:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber ( Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

23:15 3'te 3

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

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#Bugün TV'de Ne Var#Tv Yayın Akışı#25 Şubat 2022 Cuma KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı